GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor-Samsunspor maç biletleri BÜYÜK İNDİRİMDE!

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor-Samsunspor maç biletleri BÜYÜK İNDİRİMDE!
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Samsunspor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konya Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın biletleri, 12 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Müsabakanın biletlerini http://passo.com.tr ve Passo gişelerinden alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Biletlere büyük indirim!

Anadolu Kartalı bilet fiyatlarında da büyük bir indirime gitti. 10 Şubat Pazartesi günü Kontv'de yayınlanan Spor Gündemi'ne telefonla bağlanan Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Samsunspor maçına özel bir bilet politikası belirleyeceklerini dile getirmişti. Başkan Korkmaz müsabaka biletlerinin 42, 142 ve 242 TL'den sahiplerini bulacağını ifade etmişti. Misafir tribün biletleri ise 55 TL'den sahibini bulacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER