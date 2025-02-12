Konyaspor-Samsunspor maç biletleri BÜYÜK İNDİRİMDE!

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konya Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın biletleri, 12 Şubat Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Müsabakanın biletlerini http://passo.com.tr ve Passo gişelerinden alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.
Biletlere büyük indirim!
Anadolu Kartalı bilet fiyatlarında da büyük bir indirime gitti. 10 Şubat Pazartesi günü Kontv'de yayınlanan Spor Gündemi'ne telefonla bağlanan Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Samsunspor maçına özel bir bilet politikası belirleyeceklerini dile getirmişti. Başkan Korkmaz müsabaka biletlerinin 42, 142 ve 242 TL'den sahiplerini bulacağını ifade etmişti. Misafir tribün biletleri ise 55 TL'den sahibini bulacak.
Kaynak: Haber Merkezi