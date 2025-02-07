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Panathinaikos Aktor Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?

Panathinaikos Aktor Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti?
Panathinaikos Aktor Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Anadolu Efes Ergin Ataman’ın oyuncularına takıldı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'la kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Panathinaikos Aktor'a mağlup oldu.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de heyecan 26. haftasında konuk olduğu Panathinaikos Aktor karşısında mağlubiyet yaşadı.

PANATHİNAİKOS AKTOR ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 104-89 mağlup oldu.

Yunanistan ekibi 16 galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 14. mağlubiyetini aldı.

PANATHİNAİKOS AKTOR ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

İlk Periyot: Panathınaıkos Aktor 17-21 Anadolu Efes

2. Periyot: Panathınaıkos Aktor 49-47 Anadolu Efes

3. Periyot: Panathınaıkos Aktor 75-73 Anadolu Efes

Son Periyot: Panathınaıkos Aktor 104-89 Anadolu Efes

Kaynak: Haber Merkezi

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