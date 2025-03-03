3 MART 2025 RAMAZAN İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ (İl il İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya iftar saati) | Ramazan’ın 3. günü iftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı, bugün akşam ezanı ne zaman okunacak?

Ramazan’ın 3. günü ile birlikte, iftar saati ve akşam ezanı vakti, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi büyükşehirler ile tüm illerde yaşayan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. 3 Mart Pazartesi günü için belirlenen iftar saati ve ezan vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi, sahur ve iftar saatlerine dair tüm detayları sağlıyor. “Bu akşam sahur saat kaçta?“ ve “İftara ne kadar kaldı?“ soruları ile Ramazan boyunca oruç tutan vatandaşlar, Diyanet’in takvimi sayesinde güncel bilgilere kolayca erişebiliyor. İşte, 3 Mart 2025 Pazartesi günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve diğer bazı illerin iftar saati ve akşam ezanı vakti bilgileri...

2025 Ramazan İmsakiyesi, Diyanet'in yayımladığı iftar ve imsak vakitleriyle, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'deki oruç ibadetlerini kolaylaştıracak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, bu gece iftar saati ve sahur vakti hakkında merak edilenler de yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan, 1 Mart'ta oruçların açılmasıyla başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Bursa'nın iftar saatlerine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, ilk iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte, Ramazan imsakiye 2025 ile İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya'nın iftar saatleri ve imsak vakti.. 3 MART BUGÜN İFTAR (AKŞAM EZANI) SAAT KAÇTA? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiyeye göre 3 Mart Pazartesi iftar vakti İstanbul'da 19:04, Ankara'da iftar vakti 18:49, İzmir'de iftar vakti 19:13 olarak Konya ise 18:52'de iftarını açacak. KONYA İFTAR SAATLERİ 2025 İSTANBUL İFTAR SAATLERİ 2025 Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 01.03.2025 06:07 16:28 19:01 20:20 2 02.03.2025 06:06 16:29 19:03 20:22 3 03.03.2025 06:04 16:30 19:04 20:23 4 04.03.2025 06:03 16:30 19:05 20:24 5 05.03.2025 06:01 16:31 19:06 20:25 BURSA İFTAR SAATLERİ 2025 Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 01.03.2025 06:07 16:29 19:02 20:20 2 02.03.2025 06:06 16:30 19:03 20:21 3 03.03.2025 06:04 16:30 19:04 20:22 4 04.03.2025 06:03 16:31 19:05 20:23 5 05.03.2025 06:01 16:32 19:06 20:24 ANKARA İFTAR SAATLERİ 2025 Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 01.03.2025 05:52 16:14 18:47 20:04 2 02.03.2025 05:51 16:15 18:48 20:06 3 03.03.2025 05:49 16:15 18:49 20:07 4 04.03.2025 05:48 16:16 18:50 20:08 5 05.03.2025 05:46 16:17 18:51 20:09 İZMİR İFTAR SAATLERİ 2025 Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 01.03.2025 06:16 16:39 19:11 20:27 2 02.03.2025 06:14 16:39 19:12 20:28 3 03.03.2025 06:13 16:40 19:13 20:29 4 04.03.2025 06:12 16:41 19:14 20:30 5 05.03.2025 06:10 16:41 19:15 20:31 ADANA İFTAR SAATLERİ 2025 Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 01.03.2025 05:44 16:07 18:39 19:54 2 02.03.2025 05:42 16:08 18:40 19:54 3 03.03.2025 05:41 16:09 18:41 19:55 4 04.03.2025 05:40 16:09 18:42 19:56 5 05.03.2025 05:38 16:10 18:43 19:57 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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