Aksaray’da Belediyeden Çeşmeler Hakkında Duyuru! Bazıları Hizmet Veremeyecek

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde vatandaşların içme suyu olarak kullandığı çeşmelerin bazıları hizmet veremeyecek.
Belediye duyurdu!
Ortaköy Belediyesi, bakım çalışmaları nedeniyle bazı çeşmelerin geçici olarak hizmet veremeyeceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için diğer açık çeşmelere yönelmeleri gerektiği belirtildi.
Bakımda olan çeşmeler
Ramazan Gür Çeşmesi (Kağanı Deresi), Lal Tarım Karşısı Çeşme, Yukarı Tek Çeşme, Spor Salonu İçerisi, Osman Apaçık Okul Çeşmesi, Balcı Yolu Cami Önü Çeşmesi, Esentepe Cami Önü Çeşmesi, Sanayi Meydan Çeşmesi, Yunus Emre Cami Yanı, Sanayi İçerisi Çeşmesi bakımda olan çeşmeler.
Diğer çeşmeler açık
Çalışmalar tamamlanana kadar vatandaşların, içme suyu ihtiyacını karşılamak için diğer çeşmelere yönelmeleri istendi. Ortaköy Belediyesi, gösterilen anlayış için teşekkür ederek, bakım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.
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