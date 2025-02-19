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Aksaray İl Özel İdaresi kura ile personel alacak! İşte başvuru şartları

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Aksaray İl Özel İdaresi kura ile personel alacak! İşte başvuru şartları
Aksaray İl Özel İdaresi aşçı alımı yapacağını duyurdu.

Aksaray İl Özel İdaresi Personel LTD. ŞTİ. 1 erkek aşçı alımı yapacak.

21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvurular toplanmaya devam edecek.

Müracaat Koşulları:

-Türk vatandaşı olmak

-18 yaşını doldurmak ve emeklilik hakkı kazanmamak

-En az ilkokul mezunu olmak

-Askerlik ile ilişiği olmamak

-İşe engel olacak ruhsal ve bedensel hastalıkları bulunmamak

- Belirli suçlardan ceza almış olmamak

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak

-En az 5 yıl deneyim sahibi olmak

-Aşçı ustalık belgesine sahip olmak

-Aksaray sınırlarında oturmak

- Aksaray İl Özel İdaresi veya Aksaray İl Özel İdaresi Personel LTD. ŞTİ'de 1. Derece akrabasının olmadığını nüfus kayıt örneği ile belgelemek

Başvurular nereye yapılacak:

Başvurular, Aksaray İl Özel İdaresi Personel LTD. ŞTİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak.

Başvuru yapan adaylar için noter huzurunda kura çekimi yapılarak bir asil bir de yedek aday belirlenecek. Kura tarihi, Aksaray İl Özel İdaresi web sayfasından duyurulacak. 

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