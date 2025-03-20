Annem Ankara neden yok? Annem Ankara bitti mi, günü mü değişti? Annem Ankara final mi yaptı? Annem Ankara dizisi ne oldu?

Kanal D’nin beğenilen dizisi Annem Ankara, bu akşamki yayın akışında yer almadı. Bu akşam kuşağında, yeni dizi Eşref Rüya ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Annem Ankara izleyenleri ise “Annem Ankara bitti mi? Günü mü değişti? Final mi yaptı?“ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara dizisi, çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyordu. Ancak Kanal D'nin bugünkü yayın akışına göre, dizinin yeni bölümü ekrana gelmiyor. Bu durum izleyicilerde Annem Ankara dizisinin durumu hakkında soru işaretleri oluşturdu. Annem Ankara bitti mi? Günü mü değişti? Final mi yaptı? İşte detaylar...

ANNEM ANKARA NEDEN YOK?

Annem Ankara dizisinin yerine, bu akşam Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluşacak.

ANNEM ANKARA BİTTİ Mİ?

Annem Ankara dizisi yayınlanacak yeni bölümü ile final yapacak. Dizinin final bölümü 24 Mart Pazar günü ekrana gelecek.

ANNEM ANKARA'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı ‘Annem Ankara' yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizinin 14. bölümünün özeti şöyle;

Burak'ın kaçırılması Zuhal'i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan'ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır.

Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude'den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

Hasan dışarı çıkınca kendisini cevaplanması gereken soru ve sorunların içerisinde bulur. Bunlardan en ağırı Burak ile yapmak zorunda olduğu konuşmadır. Henüz aralarındaki hiçbir şey düzelememişken Burak'ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan'ı da onun arkasından sürükleyecektir. Bunun dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğundan habersizdirler.

Kaynak: Haber Merkezi