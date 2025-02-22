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Arcane 2. Sezon İzle | Arcane 3. Sezon Gelecek mi?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Arcane 2. Sezon İzle | Arcane 3. Sezon Gelecek mi?

Netflix'in büyük ilgi gören animasyon dizisi Arcane, ilk iki sezonuyla izleyicileri büyüledi. League of Legends evreninde geçen ve yüksek IMDb puanıyla dikkat çeken dizi için 3. sezon beklentisi oluştu. Ancak yapımcılardan gelen açıklama hayranlarını üzecek cinsten.

Arcane 3. Sezon Çıkacak mı?

Dizinin yapımcılarından Christian Linke, Arcane'in 2. sezonla tamamlanacağını duyurdu. Linke, "En başından beri aklımızda çok özel bir son vardı. Hikâyenin gereğinden fazla uzatıldığı yapımları gördük ve bu hataya düşmek istemedik. Arcane, iki sezonluk bir hikâye olarak tasarlandı.” dedi.

Bu açıklamayla birlikte, Arcane evreninde yeni hikâyelerin anlatılabileceği ihtimali açık kapı bırakılmış olsa da 3. sezonun gelmeyeceği kesinleşmiş oldu.

Arcane Dizisi Hakkında

1. Sezon Yayın Tarihi: 2021
2. Sezon Yayın Tarihi: 2024
IMDb Puanı: 9.0
Platform: Netflix

Hayranları hayal kırıklığına uğratsa da yapımcılar, Runeterra evreninde yeni projeler üzerinde çalışabileceklerini belirtiyor. Ancak Arcane için 3. sezon bekleyenler için şimdilik kötü haber verilmiş oldu.

Arcane 2. Sezon İzle

Netflix üzerinde yayınlanan ve League of Legends evreninde geçen animasyon dizisi Arcane 2021'de yayınlanmış ve oldukça büyük ses getirmişti. Arcane 2. Sezonu Netflix'te izleyebilirsiniz.

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