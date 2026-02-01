Güneş sistemimizde yer alan bu üç gök cismi, hem hacim (kapladıkları alan) hem de kütle (madde miktarı) açısından birbirlerinden çok farklı ölçeklerdedir. Bu sıralamayı anlamak, evrenin devasa boyutlarını kavramamıza yardımcı olur.

Dünya, Güneş ve Ay hacimce ve kütlece büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

Bu üç cisim arasında hem kütle hem de hacim açısından sıralama aynıdır. Merkezdeki dev yıldızımız hepsinden büyükken, uydumuz olan Ay en küçükleri kalmaktadır.

Cevap: Güneş > Dünya > Ay

Kaynak: Haber Merkezi