Gaziantep Havalimanında ne oldu? Gaziantep Havalimanında görülen cisim neydi? soruları birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Merak edilmesinin sebebi ise dün akşam yaşanan uçuşun durmasından kaynaklanıyor. Peki, Gaziantep Havalimanında ne oldu? Gaziantep Havalimanında görülen cisim neydi? İşte detaylar...

Gaziantep Havalimanında ne oldu? Radarda tespit edilemeyen bu cisimle ilgili olarak iki pilot, durumu hava trafik kontrolüne iletti. Yetkililer güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki iniş ve kalkışları geçici olarak durdurdu. Bu süreçte SunExpress'in İzmir-Gaziantep seferini yapan uçağının inişi iptal edildi. Şu ana kadar cismin kaynağıyla ilgili net bir açıklama yapılmazken, olay bölgedeki hava sahasında kısa süreli paniğe yol açtı. Daha önce TBMM'de de gündeme gelen, bazı havalimanlarında zaman zaman rapor edilen tanımlanamayan cisimler konusundaki tartışmalar, bu olayla birlikte yeniden alevlendi. Yetkililer, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

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