Gaziantep Malatya ve Adıyaman! İl il gezen ilçe

Cumhuriyetin ilanı sonrasında Türkiye haritası sık sık değişti, şehirlerin sınırları birçok kez yeniden çizildi.

Yeni illerin ve ilçelerin kurulmasıyla bazı yerleşim yerlerinin haritalardaki sınırları yeniden çizildi.

Anadolu'nun önemli şehirlerinden olan; Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman vilayetlerinin sınırları da bu süreçten çok etkilendi.

Malatya ilçesi Gaziantep'e bağlandı!

Besni, cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar Malatya'ya bağlı bir ilçeydi.

Besni, 1926 yılında Malatya'dan ayrılarak Gaziantep'e bağlandı.

7 yıl sonra başka bir kanun çıktı ve Besni tekrar Malatya sınırlarına kaydırıldı.

Adıyaman ve Besni!

1 Aralık 1954'te Malatya'nın Adıyaman ilçesi il statüsü kazandı. Malatya'dan ayrılan bölüm Adıyaman ile sınırlı kalmadı. Besni aynı dönemde Adıyaman'a ilçe olarak bağlandı. Bu süreçte Besni'nin Gaziantep'e bağlanmasını isteyen milletvekilleri de vardı ama ilçe Adıyaman'da kaldı.

Besni ilçe merkezi neden taşındı?

Besni ilçesi, 1950'lerin sonuna kadar Besni Kalesi'nin etrafında kuruluydu.

Heyelan ve sel gibi doğal afetler nedeniyle günümüzdeki yerine taşındı.

Besni ahalisi eski evlerinde oturmak istemişse de 1955'te yaşanan eşkıya baskını yeni Besni'ye göçü hızlandırdı.

İlçenin taşınması kararıyla ilgili farklı görüşler de var.

Besni üzümü nedir?

Adıyaman ve çevresinde yetiştirilen üzümler çok meşhurdur.

Kuru olarak büyük talep gören Besni üzümü, peygamber üzümü olarak da biliniyor.

İri ve oldukça yumuşak olan bu kuruyemiş bölge halkının önemli gelir kaynaklarından biridir.