Gönül Dağı Oyuncuları Hekimoğlu’nda

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi “Gönül Dağı“nın sevilen oyuncuları Öznur Yağcı ve Mustafa Şahin Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret MTAL öğrencileriyle buluştu.Sevilen oyuncu kadrosu ve içleri ısıtan sıcacık hikâyesi ile beş yıldır cumartesi akşamları evlerimize konuk olan Gönül Dağı dizisinde Rıfat’ın annesi yemekçi Hacer karakterini canlandıran Öznur Yağcı ve kendine has mimikleri ve replikleriyle Sabri Abi karakterini canlandıran Mustafa Şahin söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi.

Şivlilik günü yapılan programda öğrencilerin motivasyonlarının yükselmesi ve okula aidiyetlik duygularının arttırılmasının amaçlandığını ifade eden okul rehberlik servisi, en sosyal okul olma yolunda ilerleyen Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret MTAL'de benzer organizasyonlar ve okul gezilerinin devamının geleceğini belirtti.

Okul rehberlik servisi ve Radyo Televizyon alanı tarafından organize edilen söyleşi programı okul öğrencileri ve öğretmenlerinden yoğun ilgi gördü. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda, oyuncular ve öğrenciler arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. Oyuncuların kendileriyle ilgili yaptığı kısa konuşmaların ardından öğrencilerle soru-cevap şeklinde program ilerledi.

"HANGİ MESLEĞİ YAPMAK İSTERSENİZ İSTEYİN MUTLAKA OKUYUN”

Oyunculuğu oğluna güzel ve iyi bir örnek olmak istediği için seçtiğini belirten Öznur Yağcı, "Ezberim iyidir, oyunculuğa da ilgim vardı ve tiyatroya başladım. Bu şekilde oyunculuğa adım atmış oldum.” dedi. Oyuncu Öznur Yağcı, oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz sorusa ise, "Sektör içerisinde yönetmen sektör dışında ise avukat olmak isterdim. Meslek seçimi kişinin ilgi ve becerileriyle ilgili lakin sizler hangi mesleği seçerseniz seçin mutlaka okuyun.” Şeklinde cevap verdi.

Duygusal sahneleri çekerken gerçekten ağladıklarını belirten her iki oyuncu da set aralarında oldukça eğlendiklerini çekimlerin keyifli geçtiğini belirttiler. Dizinin ilerleyen bölümlerinde seyircileri nelerin beklediği fazlasıyla merak konusu olsa da oyuncular, bu konuda ser verip sır vermediler. Sadece çekimi yapılacak sahnelerle ilgili bilgilerinin olduğunu söyleyen Yağcı, "Biraz klişe olacak ama gerçekten gelecek bölümlerde neler olacağını bilmiyoruz. Mesela ben Mihriba'nın öleceğini bilmiyordum bende sizler gibi çok üzüldüm.” dedi.

"SANAYİDE YETİŞTİM, KEMAL SUNAL REPLİĞİYLE OYUNCU OLDUM”

Dizinin Sabri Abi karakterini canlandıran Mustafa Şahin, oyunculuğa tesadüfen başladığını söyleyerek, " Sanayide çalışan, yetişen biriyim. Oyuncu seçimi yapılan mekânda cam işiyle uğraşırken oyuncu seçimine gelen adayı güldürmek için rahmetli Kemal Sunal'ın ‘Kibar Feyzo' filminden bir repliğini söyledim. Ondan sonra olanlar oldu ajans beni oyuncu olarak seçti. O günden sonra 5 sezondur dizinin ana castında yer alıyorum.” dedi.

Bu okulda öğrencilerle bir arada olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getiren, Öznur Yağcı organizasyonda emeği geçenlere için teşekkür etti. Program konuklara çiçek takdimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve imza töreniyle son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi