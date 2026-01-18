GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangi dizi kitaptan uyarlanmamıştır? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Hangi dizi kitaptan uyarlanmamıştır? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Türk televizyon tarihinde izlenme rekorları kıran yapımların büyük bir çoğunluğu, Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerinden veya güncel romanlardan ekranlara taşınmıştır. Ancak bazı projeler, tamamen özgün bir senaryo olarak kaleme alınır.

Seçeneklerde yer alan dizilerin kaynakları incelendiğinde:

  • Yaprak Dökümü: Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı ölümsüz romanından uyarlanmıştır.

  • Fatmagül'ün Suçu Ne?: Vedat Türkali'nin aynı isimli romanından (ve daha önceki film senaryosundan) uyarlanmıştır.

  • Camdaki Kız: Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayelerine dayanan aynı adlı kitabından uyarlanmıştır.

  • Eşref Rüya: Bu yapım, bir kitap uyarlaması değil; televizyon için kaleme alınmış özgün bir senaryoya sahiptir.

Cevap: Eşref Rüya

Kaynak: Haber Merkezi

