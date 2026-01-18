GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hangi ünlü kitabın yazıldığı orijinal dil diğerlerinden farklıdır?

Güncelleme Tarihi:

Hangi ünlü kitabın yazıldığı orijinal dil diğerlerinden farklıdır?

Dünya edebiyatının mihenk taşı sayılan bu dört eser, realizm akımının en güçlü temsilcileri tarafından kaleme alınmıştır. Ancak bu eserleri dil ve kültür coğrafyası bakımından incelediğimizde, bir tanesinin diğerlerinden tamamen ayrıldığı görülür.

Seçeneklerdeki kitapların orijinal dilleri şöyledir:

  • Sefiller (Les Misérables): Fransız yazar Victor Hugo tarafından Fransızca olarak kaleme alınmıştır.

  • Suç ve Ceza: Rus edebiyatının devi Fyodor Dostoyevski tarafından Rusça yazılmıştır.

  • Budala: Yine Fyodor Dostoyevski'ye ait bir eser olup orijinal dili Rusçadır.

  • Karamazov Kardeşler: Dostoyevski'nin son ve en büyük eseri kabul edilen bu roman da Rusça yazılmıştır.

Görüldüğü üzere listenin büyük çoğunluğu Rus edebiyatının ve Rusçanın zirve noktalarını temsil ederken, "Sefiller" Fransız edebiyatının bir başyapıtı olarak farklı bir dilde (Fransızca) yazılmıştır.

Cevap: Sefiller

