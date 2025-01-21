İstanbul İSKİ su kesintisi! İSKİ 22 Ocak Çarşamba İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Ocak itibarıyla Bahçelievler, Şişli ve Büyükçekmece başta olmak üzere bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar gibi ilçelerde de belirli saat aralıklarında kesinti planlandı. Vatandaşlar ise “Sular ne zaman gelecek, kesinti ne zaman sona erecek?“ sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Ocak tarihli İSKİ su kesintisi programı ve detaylar...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Ocak 2025 tarihinde belirli bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilerle ilgili detaylar belli oldu. İşte ilçeler bazında su kesintisi bilgileri:
İSKİ SU KESİNTİSİ 22 OCAK
İSKİ su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 22 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralarında olacak. İşte İSKİ 22 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Güncel İstanbul su kesintisi listesi için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçede su kesintisi bilgisine ulaşabilirsiniz!
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İstanbul'da su kesintisi sorgulaması yapmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
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