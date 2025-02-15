Kediler kaç yıl yaşar? Kedilerin ömrü ne kadar?

Kedilerin ömür süreleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sokakta, evde yaşayan kediler kaç yıl yaşıyor? İşte kedilerin ömür süreleri hakkında merak edilenler...

Kedilerin ortalama yaşam süreleri birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Kediler kaç yıl yaşar?

Evde, sokakta, karşılaştığımız her yerde gördüğümüz kediler genellikle 12 ila 15 yıl arasında yaşıyor.

Ancak bu ortalama yaşam süresi her kedi için geçerli değil. Bazı uzun ömürlü kediler 15 yılı bile devirebilmeyi başarıyor.

Onların yaşam sürelerini belirleyen faktörler arasında genetik yapıları ve yaşam tarzları sıralanıyor.

Kedi bireyleri düzenli veteriner kontrollerine götürmek, dengeli beslenmelerini sağlamak onların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.