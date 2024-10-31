Konya için kritik tarih verildi: Salı Günü

Uzun zamandır kar yağışını merakla bekleyen Konya’da, milyonlarca insan “Konya’da kar yağacak mı?“ sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya’nın hava durumu hakkında son durumu paylaştı ve kar beklentileriyle ilgili önemli bilgiler sundu.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün Konya ve çevresinde parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde ise yer yer bulutlu geçeceği belirtildi.
Bölgede hava sıcaklıklarında dikkate değer bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ile orta şiddette esmesi bekleniyor. Konya merkezinde bugünün en yüksek sıcaklığının 17 derece, bazı ilçelerde ise 20 dereceye kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.
Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahminine göre, yarın Konya merkez ve ilçelerinde güneşli bir hava bekleniyor ve en yüksek sıcaklığın 20 derece olması öngörülüyor. Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu bir hava etkili olacakken, Pazartesi günü de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise 11 dereceye kadar yükselebileceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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