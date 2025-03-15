Ortaköy Belediyesinden Dar Gelirli Ailelere Müjde! Arsa Tahsis Başvuruları Başlıyor

Ortaköy Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere yönelik arsa tahsis başvuruları başlıyor.

17 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak başvurular, 28 Mart 2025 Cuma günü sona erecek. Tahsis edilecek toplam 50 parsel için başvurular Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılacak.

Arsa Tahsis Şartları Nelerdir?

Konut yapmak amacıyla arsa tahsis edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Dar gelirli olmak.

c) Kendisinin, eşinin veya on sekiz yaşından küçük çocuklarının Ortaköy Belediyesi sınırları içinde konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamak.

d) En az bir yıldan beri Ortaköy Belediyesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

ç) Afete maruz kalmış olmak.

e) Sanayi bölgelerinden nakledileceklerden olmak.

f) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları kapsamında hak sahibi olup, gecekondu ıslahı ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak olmak.

g) Tahsisten yararlanacakların bu maddede aranan şartlardan (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartların dördünü birlikte, ya da (ç), (e), (f) ve (d) bentlerindeki şartlardan dördünü birlikte taşıması zorunludur.

(2) Tahsis edilecek arsa miktarından fazla müracaat olması halinde uygulanacak puanlama kriterleri belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Aile nüfusu, dul, engelli, evde yatalak hasta bulunması, çocukların gelir getirici bir işte çalışıp çalışmaması, aile bireylerinin sahip olduğu araç ve diğer varlıklar, gazi, şehit eş ve çocukları ile diğer hususlar puanlama kriterleri olarak dikkate alınır.

(3) Başvuruda bulunanların beyanları, %60'ı gelir durumu, %40'ı sosyal durumu esas alınarak hesaplanarak 1000 tavan puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre gelir durumu esas alınarak hesaplanacak tavan puan 600'ü, sosyal durumu esas alınarak hesaplanacak tavan puan da 400'ü aşamaz.

Başvuru sayısının tahsis edilecek arsa miktarını aşması halinde puanlama sistemi uygulanacak. Değerlendirme, %60 gelir durumu, %40 sosyal durum esas alınarak yapılacak ve toplam 1000 puan üzerinden hesaplanacak.