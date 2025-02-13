Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Şimdiden tatil planı yapmak isteyenler 2025 dini günler takvimini sorguluyor. İlk Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün, bayram hangi güne denk geliyor, hafta için mi hafta sonu mu? Detaylar haberimizde…

Ramazan ne zaman kaç gün kaldı? sorusuna yanıt aranıyor. Milli bayramlarımızın yanında bir de dini bayramlarımız vardır. Üç ayların ilki olan Recep ayını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman? İşte detaylar… Tüm İslam alemi için hürmet, rahmet ve dayanışma ayı olan bu günlerde Müslümanlar otuz gün boyunca ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. 2025 RAMAZAN NE ZAMAN? Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak. RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ 28 Şubat 2025: Gece ilk sahura kalkılacak 1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının başlangıcı/ilk oruç 29 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan ayının sonu/son oruç ve arife günü 30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü 31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü 1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Ramazan Bayramı tatili 3,5 gündür. Arife günü öğleden sonra yarım gün tatildir. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerine denk gelen Ramazan Bayramı tatiline Cumartesi gününü de dahil ederek 4,5 güne çıkarabilirsiniz. Bayram tatili kaç gün olacağı Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi olarak kamuoyuna duyrulmakta. 2025 Dini Günler Takvimi 1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı (Receb ayı) 2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili 26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili 31 Ocak 2025 Cuma Şaban Ayı 13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili 1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı 26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün 1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün 26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı 5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü 3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili 21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı 25 Aralık Perşembe Regaib Kandili (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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