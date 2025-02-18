Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Samar Dadgar kimdir? Samar Dadgar kimdir kaç yaşında ve nereli? Olaylar sonrasında Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar hayatı, kariyeri merak ediliyor. İşte detaylar...

Samar Dadgar Kimdir? Hayatı ve Kariyeri

Son dönemde magazin gündeminde sıkça yer alan Samar Dadgar, ünlü sanatçı Özcan Deniz ile olan evliliği ve ailesiyle yaşadığı tartışmalar nedeniyle merak konusu oldu. Peki, Samar Dadgar kimdir? Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili bilinmesi gerekenler neler? İşte detaylar...

Samar Dadgar'ın Biyografisi

Samar Dadgar, 1994 yılında İran'da doğmuş olan bir moda tasarımcısıdır. Küçük yaşlardan itibaren modaya olan ilgisiyle bilinen Dadgar, eğitimini İran'da tamamladıktan sonra Avrupa'da moda tasarımı üzerine kendini geliştirdi.

Tasarım anlayışında geleneksel İran motifleri ile modern çizgileri harmanlayan Dadgar, kendine özgü tarzıyla kısa sürede uluslararası moda dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Moda Dünyasındaki Başarıları

Samar Dadgar, House Of Galus markasının kurucusu ve sahibidir. Moda dünyasında şıklığı ve zarafeti ön plana çıkaran tasarımlarıyla tanınan başarılı tasarımcı, kısa sürede kendi markasını büyüterek uluslararası alanda da kendini kanıtladı.

Özellikle Doğu ve Batı sentezini bir araya getirdiği koleksiyonları, modaseverler tarafından büyük ilgi gördü. House Of Galus, modern dokunuşlarla geleneksel desenleri harmanlayan bir moda markası olarak dikkat çekmektedir.

Özcan Deniz ile Evliliği

Samar Dadgar'ın adı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla geniş kitleler tarafından duyuldu. Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan boşandıktan sonra, Samar Dadgar ile 2020 yazında ilişkisine başladı. Uzun bir süre ilişkilerini gözlerden uzak tutan çift, zaman içinde magazin basınının ilgi odağı oldu.

Ocak 2023'te sürpriz bir kararla dünyaevine giren çift, nikah fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak evliliklerini resmileştirdi. Bu evlilik, Türkiye ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Özcan deniz ve ailesi olayı nedir?

Özcan Deniz ve ailesi arasında yaşanan gerilim, son dönemde gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar'a yönelik uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu. Bu talebin ardından aile içindeki anlaşmazlıklar kamuoyuna yansıdı.

Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında yaptığı açıklamada, geliniyle herhangi bir fiziksel temas yaşamadığını belirterek, "Dayak yok. Elim değmedi, dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, 'Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın' dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddiaları da magazin basınında yankı buldu. Ancak taraflar bu konuda farklı açıklamalar yaparak iddiaları yalanladı.

Samar Dadgar, eşinin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini bilgilendiren Dadgar, eşinin durumuyla ilgili detay vermedi ancak sevenlerini endişelendirdi.

Samar Dadgar, başarılı bir moda tasarımcısı olmasının yanı sıra, ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile olan evliliği sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Dadgar, tasarımlarıyla moda dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Aile içindeki tartışmalar ve magazin dünyasında yaşanan gelişmeler ise kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi