Slavko Vincic Kimdir? Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Hakkında Bilgiler

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. TFF, derbiye yabancı hakem atanacağını duyurduktan sonra, Slavko Vincic'in derbi hakemi olduğu resmen açıklandı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, "Slavko Vincic kimdir?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

Slavko Vincic Kimdir? Kariyeri ve Yönettiği Maçlar

Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu bir Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından beri FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası arenada önemli karşılaşmalar yönetmiştir.

Uluslararası Hakemlik Kariyeri

Slavko Vincic, hakemlik kariyerinde şu başarılara imza atmıştır:

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali : Porto - Chelsea maçını yönetti.

2020-21 UEFA Avrupa Ligi Yari Finali : Arsenal - Villarreal karşılaşmasında görev aldı.

2022 UEFA Avrupa Ligi Finali: Eintracht Frankfurt - Rangers maçında düdük çaldı.

Avrupa Şampiyonaları ve Şampiyonlar Ligi Finali

Euro 2020 : Grup aşamasında İspanya - İsveç ve İsviçre - Türkiye maçlarını yönetti.

Euro 2020 Çeyrek Finali : İtalya - Belçika karşılaşmasında görev yaptı.

2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Borussia Dortmund - Real Madrid maçında düdük çalarak en prestijli maçlarından birini yönetti.

Slavko Vincic ve Hakemlik Dışı Gündemler

2020 yılında Bosna Hersek'te yapılan bir polis operasyonu sırasında yanlışlıkla gözaltına alınan Slavko Vincic, herhangi bir suçla ilişkisi olmadığı anlaşıldıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Derbi Hakemi Slavko Vincic Nereli?

Slavko Vincic, Slovenya doğumludur ve Slovenya Futbol Federasyonu'na bağlı olarak hakemlik yapmaktadır. Avrupa'nın en deneyimli hakemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Sonuç