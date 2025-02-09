Son dakika az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Şubat 2025 AFAD son depremler listesi
Ege Denizi’ndeki art arda gerçekleşen depremler, bölgede sismik hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Deprem uzmanları, bu sarsıntılarla ilgili çeşitli uyarılarda bulunarak, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Peki, bugün Türkiye’de deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak izleyerek kamuoyu ile paylaşıyor. İşte 10 Şubat tarihli son dakika deprem gelişmeleri... En son nerede, ne zaman oldu?
Ege Denizi'ndeki sarsıntılar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar, son depremin yerini ve büyüklüğünü merakla araştırıyor. AFAD, Türkiye genelinde ve çevresindeki son depremleri düzenli olarak paylaşmayı sürdürüyor. İşte AFAD'ın açıkladığı en son depremler ve kaydedilen veriler...
Son Depremler Listesi (AFAD Verileri)
Ege Denizi'nde yaşanan art arda depremler dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de küçük çaplı sarsıntılar kaydediliyor. İşte 10 Şubat 2025 tarihinde AFAD tarafından duyurulan son depremler:
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”