Son dakika az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Şubat 2025 AFAD son depremler listesi

Ege Denizi’ndeki art arda gerçekleşen depremler, bölgede sismik hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Deprem uzmanları, bu sarsıntılarla ilgili çeşitli uyarılarda bulunarak, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Peki, bugün Türkiye’de deprem yaşandı mı? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak izleyerek kamuoyu ile paylaşıyor. İşte 10 Şubat tarihli son dakika deprem gelişmeleri... En son nerede, ne zaman oldu?

Ege Denizi'ndeki sarsıntılar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar, son depremin yerini ve büyüklüğünü merakla araştırıyor. AFAD, Türkiye genelinde ve çevresindeki son depremleri düzenli olarak paylaşmayı sürdürüyor. İşte AFAD'ın açıkladığı en son depremler ve kaydedilen veriler... Son Depremler Listesi (AFAD Verileri) Ege Denizi'nde yaşanan art arda depremler dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de küçük çaplı sarsıntılar kaydediliyor. İşte 10 Şubat 2025 tarihinde AFAD tarafından duyurulan son depremler: AFAD Son Depremler Listesi Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Kaynak: Haber Merkezi

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