Sporcu Ürünlerinde Bitkisel İçeriklere İlgi Artıyor

Spor yapanların kullandığı ürünlerde artık yalnızca protein ve vitaminler değil, bitkisel içerikler de dikkat çekiyor. Bu içeriklerden biri olan tribulus, farklı formüller içerisinde karşımıza çıkıyor.

Ürün Adından Çok İçerik Listesi Belirleyici

Demir dikeni adıyla da bilinen tribulus, özellikle sporcu ürünlerinde uzun süredir kullanılan bitkisel içeriklerden biri. Ancak piyasadaki ürünler yalnızca bu bitkiden oluşmuyor. Bazı formüllerde ginseng, maca, arjinin veya sitrülin gibi farklı bileşenler de bulunabiliyor.

Herbinatura'nın tribulus içeren ürününde hangi bileşenlerin yer aldığı https://www.herbinatura.com/urun/tribulus adresinde incelenebiliyor.

Aynı adı taşıyan iki takviyenin içerikleri birbirinden oldukça farklı olabilir. Bu nedenle ürün karşılaştırırken yalnızca ön etikete değil, günlük porsiyon içerisinde bulunan tüm bileşenlere bakılması gerekiyor.

Özellikle birden fazla sporcu ürünü kullanan kişiler için içerik tekrarları gözden kaçabiliyor. Farklı ambalajlardaki ürünlerde aynı bitkisel ekstre veya amino asit bulunabilir.

Ürün seçerken şu üç soru işe yarayabilir:

Günlük kaç kapsül kullanılması öneriliyor?

Formülde tribulus dışında hangi içerikler var?

Aynı bileşen başka bir üründen de alınıyor mu?

Bu basit kontrol, gereksiz yere benzer içeriklerin bir arada kullanılmasını önleyebilir.

Beklentiyi Gerçekçi Tutmak Gerekiyor

Tribulus içeren ürünler çoğunlukla spor performansı ve fiziksel gelişimle birlikte anılıyor. Fakat hiçbir takviye düzensiz antrenmanı, yetersiz beslenmeyi veya kötü uyku alışkanlıklarını tek başına telafi edemez.

Spora yeni başlayan bir kişinin aynı anda çok sayıda ürün kullanması da değişimi takip etmeyi zorlaştırabilir. Kişi yaşadığı farkın antrenmandan mı, beslenmeden mi yoksa kullandığı üründen mi kaynaklandığını anlayamayabilir.

Bitkisel içeriklerin doğal olması, herkes için uygun olduğu anlamına gelmiyor. Düzenli ilaç kullananların veya kronik bir sağlık problemi bulunanların kullanımdan önce uzman görüşü alması önem taşıyor.

Takviyelerden alınan verim çoğu zaman ürün sayısıyla değil, kurulan rutinin ne kadar sürdürülebilir olduğuyla bağlantılı. Antrenman, beslenme ve dinlenme düzene girmeden kullanılan ürünler genellikle beklenen karşılığı vermiyor.

Kaynak: Bülten