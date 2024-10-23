Tekin Temel kimdir? Tekin Temel evli mi kaç yaşında? Ünlü oyuncu Tekin Temel öldü mü, neden öldü?
Tekin Temel, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan oyuncular arasında yer almaya başladı. Bir dönemin popüler dizisi Ezel’de de oynayan ünlü oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Tekin Temel kimdir? Tekin Temel evli mi kaç yaşında? Ünlü oyuncu Tekin Temel öldü mü, neden öldü?,
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Temel'in cenazesi ikindi namazına müteakip Ataşehir Refiye Soyak Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Tekin Temel kimdir? Tekin Temel evli mi kaç yaşında?
Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğmuş bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, 1995'ten beri televizyon dünyasında çeşitli yapımlarda yer almıştır.
Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Fuat karakteri ve Afili Aşk dizisindeki Yekta Veziroğlu rolüyle tanınmaktadır.
Ayrıca, Meryem, Aşk ve Günah, Sevdaluk gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alır.
Tekin Temel öldü mü, neden öldü?
Ezel ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi popüler dizilerde oynayan Tekin Temel, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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