NEÜ Yayınları “Külliye’de Ramazan’’ Etkinliklerinde Yerini Aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yayınları, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Beştepe Millet Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında açtığı stantta yayıncılık alanındaki faaliyetlerini ziyaretçilere tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe 12'si üniversite yayınevi olmak üzere toplamda 40 kamu yayıncısı davet edildi. Etkinlikte Necmettin Erbakan Üniversitesini temsil eden NEÜ Yayınevi, çeşitli alanlardan birçok akademik ve kültürel yayını içeren standında ziyaretçilerini ağırlıyor.

NEÜ Yayınları Etkinliğe 400'e Yakın Eserle Katıldı

NEÜ Yayınları, etkinlik kapsamında kurduğu stantta 400'e yakın akademik ve kültürel yayını ziyaretçilere tanıtarak, üniversitenin bilimsel birikimini paylaşma fırsatı buldu. Akademisyenler, araştırmacılar ve yayınevi temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, NEÜ Yayınları'nın akademik yayıncılık alanındaki misyonu ve çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor. Katılımcılar; yayınevinin sunduğu eserler hakkında detaylı bilgi alırken, akademik ve kültürel yayıncılık konusunda da görüş alışverişinde bulunma imkânı yakalıyor.

NEÜ Yayınları standını; Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp gibi birçok önemli isim ziyaret ederek yayınevinin akademik yayıncılık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

NEÜ Yayınları temsilcileri, akademik ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgilendirmelerde bulunurken, NEÜ Yayınları standında özellikle akademik camiaya yönelik yayımlanan eserler katılımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında açılan NEÜ Yayınları standı 9 Mart'a kadar 12.00 – 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(Selman Kaya)