“Tarımda Kadın İzi ve Genç Fikirler Buluşması’’ yapıldı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “Tarımda Kadın İzi ve Genç Fikirler Buluşması” gerçekleştirildi. Kadınların tarım sektöründeki rolünün güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlikte sürdürülebilir tarım, teknoloji entegrasyonu ve kadın istihdamının artırılması gibi önemli konular konuşuldu.

Ziraat Fakültesinde düzenlenen programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Dekan Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaştığı programın sunuculuğunu Tuğba Özay yaptı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada kadınların sektördeki emeğinin büyüklüğüne dikkat çekti. Bayramoğlu, "Kadının, tarımda iş gücü olarak yer aldığını biliyoruz. Nüfusun yarısı kadınlardan oluşmakta ancak biz kadının işletme yönetiminde ve tarımda karar alıcı bir rolde yer almasını istiyoruz. Kadının yetkinliğinin ve yeteneğinin teknolojinin kullanımında ve inovasyonda öncülük yapmasını arzuluyoruz. Kırsal alanların yeniden dizayn edilmesi, tarımın ve bölgesel kalkınmanın önemli bir parçası olarak kadının daha aktif bir rol oynamasını hedefliyoruz. Bu nedenle, kadının iş gücünde sahip olduğu niteliklerle yer almasını istiyoruz. Bu sürece Selçuk Üniversitesi olarak öncülük etmek istiyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sunuculuğunu Tuğba Özay'ın yaptığı "Tarımda Kadın İzi ve Genç Fikirler Buluşması” paneline geçildi.

Tarım ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği için teknolojinin entegrasyonun sağlanması gerektiğini söyleyen Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cennet Oğuz, gençlerin sektörde kalmasını sağlamak için altyapının geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadın istihdamına büyük önem verdiklerini dile getiren Elibol Tarım Makinaları Yönetim Kurulu Üyesi Elif Elibol, "Kadın çalışanlarımıza her zaman destek oluyoruz. Örneğin, çocuklu kadın çalışanlarımıza burs desteği veya bakım desteği sağlıyoruz. Kadın çalışanlarımızın iş hayatındaki verimliliğini artırmak için onların ihtiyaçlarını belirleyip o alanlara yönelik destekler sağlıyoruz. Böylece hem kadın çalışanlarımız hem de şirketimiz için daha verimli bir ortam yaratıyoruz” dedi.

Doğanlar Ziraat ve Tarım Makinaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Doğan, sürdürülebilir tarım ve verimliliği artıran yenilikçi makineler üreterek çevre dostu çözümlerle çiftçilere destek sunmayı ve kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçlayan bir firma olarak teknolojiyi etkin şekilde kullandıklarını söyledi.

Oruç Karoser Finans Uzmanı Mine Oruç, yaptığı konuşmada tarım sektöründeki finansal zorluklara ve genç çiftçilere yönelik desteklere değindi.

Konya'da ata tohumu üreten tek kadın çiftçi kooperatifi olduklarını söyleyen Atadan Geleceğe Tohum Anadolu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sema Günbaş ise "Kendi tohumlarımızdan yetiştirdiğimiz fideleri ekerek ata tohumu üretimi yapıyoruz. İşlediğimiz her ürünü katma değere çeviriyoruz. Böylece hem ekonomiye katkı sağlıyoruz hem de kadınların tarımda daha fazla yer almasına olanak tanıyoruz” dedi. Ziraat mühendislerine ihtiyaç duyulduğu belirten Günbaş, bu alanda eğitim alan gençlerin kooperatifte staj yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Tarım İçerik Üreticisi Ceren Taş, sosyal medyanın tarım sektöründe farkındalık yaratmak ve kadınların tarımda daha görünür olmasını sağlamak için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Tarımda sürdürülebilirlik, verimlilik ve yenilikçilik odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten İş Geliştirme ve Strateji Uzmanı Melis Hekimoğlu da, Ar-Ge ve inovasyon açısından yurt dışından edindikleri bilgileri ve iş ortaklarından öğrendiklerini çiftçilere aktardıklarını söyledi.

(Selman Kaya)