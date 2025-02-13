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Konya AKOM’dan toplu ulaşım uyarısı! Seferler iptal edildi

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Konya AKOM’dan toplu ulaşım uyarısı! Seferler iptal edildi
Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı toplu ulaşım hatlarında seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte seferleri iptal edilen hatlar...

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şiddetli kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı toplu taşıma hatlarında seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına planlarını bu duruma göre düzenlemeleri tavsiye edildi.

İşte seferleri iptal edilen hatlar:

Hisarlık - Konya

Hisarlık - Bozkır

Dereiçi - Söğüt - Konya - Bozkır

Üçpınar - Bozkır

Sarıoğlan - Konya

Emirgazi - Konya

Emirgazi - Ereğli

Belkaya - Ereğli

AKOM yetkilileri, hava koşullarındaki değişikliklerin sürekli izlendiğini ve şartlar düzeldiğinde seferlerin yeniden başlatılacağını açıkladı.

Yetkililer, vatandaşları gereksiz yere yola çıkmamaları konusunda uyararak, önlemlerin alınmasını önerdi.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #AKOM

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