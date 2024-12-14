İlhan Palut: “Bugün 2 puanı kaybeden taraftık’’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada “Biz bugün kesinlikle 2 puanı kaybeden taraftık” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Sahamızda galibiyetle geçen haftayı telafi etmek istiyorduk. İlk yarının bütününde oyun üstünlüğümüzü sağladık. Gol biraz geç geldi. İlk yarıdaki tempo ile ikinci golü atma zamanımızı kısalttı. Penaltı kaçabilir ama birçok pozisyonumuz vardı. İlk yarıdaki oyuna bakınca 1-0'dan daha iyi bir skorla içeri girmeliydik. İkinci yarı başlangıcında sağlam ve sakin karşılık vermeliydik. Bir anda korner, duran toplar rakibin baskısını üzerimizde hissettik. Beraberliği yakaladılar ve 15 dakikalık rakip için tempo artırımı bizim için türbülans yaşattı. Ondan sonra oyunu ele aldık, aradık. Daha çok hücum eden, gol pozisyonu arayan, deneyen takım olarak maçı tamamladık ama berabere kaldığımız maçlardan sonra futbolda bezen 1 puan kazanmışsınızdır, bazen 2 puan kaybetmişsinizdir. Biz bugün kesinlikle 2 puanı kaybeden taraftık. Bunun da tek nedeni ikinci yarı başlangıcımızdı. Maçın sonucu ile ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü, oyunun karşılığı bizim galibiyetimiz olmalıydı. Çalışacağız ve neden ikinci yarı siyah beyaz değişiklik yaşadığımızı da değerlendireceğiz. Eksiklerimizi gidereceğiz ve daha iyi olmaya çalışacağız. Hakemlere tavsiyem biz nasıl ki çalışacağız, ‘İkinci yarı başlangıcı neden böyle oldu?' onlar da bir faul, el, hücum faul, defansif faul, hangisi kart, hangisi el, hangisi değil. Biraz bunlara çalışsalar. Çünkü onlar da futbolun önemli öğeleri, elemanları. Çok makbule geçecek. Onların da alması gereken yol var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA