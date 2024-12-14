GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

İlhan Palut: “Bugün 2 puanı kaybeden taraftık’’

- Güncelleme Tarihi:

İlhan Palut: “Bugün 2 puanı kaybeden taraftık’’
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada “Biz bugün kesinlikle 2 puanı kaybeden taraftık” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Sahamızda galibiyetle geçen haftayı telafi etmek istiyorduk. İlk yarının bütününde oyun üstünlüğümüzü sağladık. Gol biraz geç geldi. İlk yarıdaki tempo ile ikinci golü atma zamanımızı kısalttı. Penaltı kaçabilir ama birçok pozisyonumuz vardı. İlk yarıdaki oyuna bakınca 1-0'dan daha iyi bir skorla içeri girmeliydik. İkinci yarı başlangıcında sağlam ve sakin karşılık vermeliydik. Bir anda korner, duran toplar rakibin baskısını üzerimizde hissettik. Beraberliği yakaladılar ve 15 dakikalık rakip için tempo artırımı bizim için türbülans yaşattı. Ondan sonra oyunu ele aldık, aradık. Daha çok hücum eden, gol pozisyonu arayan, deneyen takım olarak maçı tamamladık ama berabere kaldığımız maçlardan sonra futbolda bezen 1 puan kazanmışsınızdır, bazen 2 puan kaybetmişsinizdir. Biz bugün kesinlikle 2 puanı kaybeden taraftık. Bunun da tek nedeni ikinci yarı başlangıcımızdı. Maçın sonucu ile ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü, oyunun karşılığı bizim galibiyetimiz olmalıydı. Çalışacağız ve neden ikinci yarı siyah beyaz değişiklik yaşadığımızı da değerlendireceğiz. Eksiklerimizi gidereceğiz ve daha iyi olmaya çalışacağız. Hakemlere tavsiyem biz nasıl ki çalışacağız, ‘İkinci yarı başlangıcı neden böyle oldu?' onlar da bir faul, el, hücum faul, defansif faul, hangisi kart, hangisi el, hangisi değil. Biraz bunlara çalışsalar. Çünkü onlar da futbolun önemli öğeleri, elemanları. Çok makbule geçecek. Onların da alması gereken yol var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

  • #Çaykur Rizespor #İlhan Palut

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER