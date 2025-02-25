SÜPER LİG İKİLİ AVERAJ KURALI 2025 | İkili averaj kalktı mı, nedir? İkili averaja ne zaman bakılır?

İkili averaj kuralı, Süper Lig’de Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sonrası tekrar gündeme geldi. Süper Lig şampiyonluk yarışını değerlendiren futbolseverler, puan eşitliği durumunda hangi kriterin önce uygulandığını ve averaj hesaplamasının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İkili averaj, puan eşitliği olduğunda, öncelikle takımların karşılıklı oynadıkları maçlardaki sonuçlarına bakılarak hesaplanır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kriterin ardından diğer eşitlik durumlarını ele alır. Peki, ikili averaj kuralı kaldırıldı mı? İkili averaj nasıl hesaplanır ve ne zaman devreye girer? İşte Süper Lig’deki ikili averaj kuralı hakkında bilmeniz gerekenler...

Süper Lig'de ikili averajın ne zaman devreye gireceği, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinin kızışmasıyla yeniden gündeme geldi. Süper Lig'deki ikili averaj kuralı hala geçerli. Eğer iki takımın puanları ve gol averajları eşitse, o zaman ikili averaja bakılır. İşte, ikili averaj sistemi hakkında bilmeniz gerekenler. SÜPER LİG'DE İKİLİ AVERAJ KALKTI MI, NEDİR? Süper Lig'de ikili averaj uygulaması hala geçerlidir. Puan eşitliği söz konusu olduğunda, öncelikle takımlar arasında oynanan maçların sonuçlarına bakılarak ikili averaj hesaplanır. İKİLİ AVERAJA NE ZAMAN BAKILIR? Eğer takımlar arasında oynanan maçlardaki puan ve gol averajı eşitse, genel averaj dikkate alınır. Bu hesaplamalarla hala bir fark oluşmazsa, daha fazla gol atan takım üstün kabul edilir. Eğer tüm bu kriterler de eşitliği bozmazsa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kurallar devreye girer. Eşitlik devam ederse, bu durumda iki takım arasında tek maçlı eleme usulü uygulanır. Bu maçta kazanan takım üstün sayılır. Eğer maç berabere biterse, altın gol kuralı devreye girer ve gol atılana kadar yeni bir maç başlatılır. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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