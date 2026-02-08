1 terabayt hangisine eşittir?

Bilgisayar ve depolama birimleri dünyasında veriler, en küçük yapı taşı olan bitlerden başlayarak katlanarak büyüyen bir hiyerarşiye sahiptir.
1 Terabayt (TB) hangisine eşittir?
Dijital depolama standartlarına göre 1 Terabayt, 1024 Gigabayt (GB) değerine eşittir. Bu sistem, bilgisayarların kullandığı ikili sayı sistemi ($2^{10}$) üzerinden hesaplanır.
Depolama birimleri arasındaki ilişki şu şekildedir:
-
1024 Bayt = 1 Kilobayt (KB)
-
1024 KB = 1 Megabayt (MB)
-
1024 MB = 1 Gigabayt (GB)
-
1024 GB = 1 Terabayt (TB)
Cevap: 1024 GB.
Kaynak: Haber Merkezi