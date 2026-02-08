Türkçede bazı kelimeler tersten okunduklarında anlamsız bir harf dizisine dönüşürken, bazıları bambaşka ve geçerli bir kelime oluşturur.
Hangi kelimenin tersten yazılışı da Türkçe sözlükte yer alır?
Verilen seçenekleri tek tek incelediğimizde:
-
Spor: Tersten okunuşu "Rops" (Anlamsız).
-
Plak: Tersten okunuşu "Kalp". Türkçede "yürek" veya "sevgi merkezi" anlamlarına gelen, sözlükte yer alan geçerli bir kelimedir.
-
Grip: Tersten okunuşu "Pirg" (Anlamsız).
-
Tren: Tersten okunuşu "Nert" (Anlamsız).
Cevap: B seçeneği, Plak.
