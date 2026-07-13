2026’nın İlk Yarısında En Çok Yatırım Fonları Kazandırdı!

2026 yılının ilk 6 aylık performansları karşılaştırıldığında yatırım fonları öne çıkıyor. Çok sayıda hisse senedi yatırım fonu BIST üzerinde getiri sağlamış görünüyor.

TEFAS'ta işlem gören 1.335 aktif fon döneme genel olarak pozitif bir tabloyla girdi: fonların ortalama getirisi bu dönemde %17,67 olarak gerçekleşti. Bu oran, aynı dönemde %8,23 değer kazanan dolar kurunun ve neredeyse yerinde sayan gram altının (%0,76) belirgin biçimde üzerinde kalırken, %32,56 artış kaydeden BIST 30 endeksinin gerisinde kaldı.

Getiri Karşılaştırma Tablosu

Gösterge H1 2026 Getirisi BIST 30 %32,56 Mevduat faizi (endeks) %25,45 BIST 100 %24,64 Fon ortalaması (1.335 fon) %17,67 Enflasyon (TÜFE, Mayıs'a kadar açıklanan) %11,22 Dolar/TL %8,23 Euro/TL %4,72 Gram altın %0,76

Veriler Fonfolyo tarafından TEFAS, BIST ve TCMB kaynaklarından derlenmiştir.

Kategori Bazında Fon Getirileri

Fon türleri arasında en yüksek ortalama getiriyi hisse senedi ağırlıklı fonlar sağladı. Şemsiye fon türlerine göre ortalama getiriler şöyle sıralandı:

Kategori Fon Sayısı Ortalama Getiri Hisse Senedi Şemsiye Fonu 122 %24,46 Değişken Şemsiye Fonu 118 %23,37 Para Piyasası Şemsiye Fonu 39 %20,88 Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 51 %15,60 Serbest Şemsiye Fonu 245 %14,07 Katılım Şemsiye Fonu 49 %13,96

En Çok Değer Kazanan Fonlar

İlk yarıda en yüksek getiriyi Pusula Portföy'ün yönettiği PHE kodlu Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu sağladı; fon dönemi %156,02 değer artışıyla tamamladı. İkinci sırada yine Tera Portföy'ün TLY kodlu Tera Portföy Birinci Serbest Fonu (%133,55), üçüncü sırada ise Pusula Portföy'ün PBR kodlu Pusula Portföy Birinci Değişken Fonu (%130,97) yer aldı.

Yarı iletken ve çip teknolojileri temalı fonlar da dönemin öne çıkanları arasında oldu: Garanti Portföy'ün YIT kodlu fonu %77,86, İş Portföy'ün IJC kodlu fonu %75,41, Rota Portföy'ün CPT kodlu fonu %74,88 getiri sağladı.

Sıra Kod Fon PYŞ Getiri 1 PHE Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu Pusula Portföy %156,02 2 TLY Tera Portföy Birinci Serbest Fon Tera Portföy %133,55 3 PBR Pusula Portföy Birinci Değişken Fon Pusula Portföy %130,97 4 YIT Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon Garanti Portföy %77,86 5 IJC İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon İş Portföy %75,41 6 CPT Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon Rota Portföy %74,88 7 DFI Atlas Portföy Serbest Fon Atlas Portföy %70,80 8 TTE İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu İş Portföy %66,44 9 BBP Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu Allbatross Portföy %61,68 10 HRZ Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu Aktif Portföy %59,99

Listede yer alan portföy yönetim şirketleri arasında Pusula Portföy, Tera Portföy, Garanti Portföy, İş Portföy, Rota Portföy, Atlas Portföy, Allbatross Portföy ve Aktif Portföy bulunuyor.

Değer Kaybeden Fonlar

Dönemde tüm fonlar pozitif getiri sağlayamadı. Ata Portföy'ün THV kodlu Barbaros Hisse Senedi Serbest Fonu, ilk yarıyı %69,32 değer kaybıyla tamamlayarak listenin en altında yer aldı. Aura Portföy'ün ESP kodlu Emtia Serbest Fonu %51,10, Re-Pie Portföy'ün RIH kodlu İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu %35,14, Hedef Portföy'ün HIF kodlu İkinci Serbest Fonu %32,31, Pardus Portföy'ün PO9 kodlu Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fonu ise %28,10 gerileme kaydetti.

Sıra Kod Fon PYŞ Getiri 1 THV Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest Fon Ata Portföy −%69,32 2 ESP Aura Portföy Emtia Serbest Fon Aura Portföy −%51,10 3 RIH Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon Re-Pie Portföy −%35,14 4 HIF Hedef Portföy İkinci Serbest Fon Hedef Portföy −%32,31 5 PO9 Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon Pardus Portföy −%28,10

Kaynak: Fonfolyo.com, yatırım tavsiyesi değildir.

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