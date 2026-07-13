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2026’nın İlk Yarısında En Çok Yatırım Fonları Kazandırdı!

2026’nın İlk Yarısında En Çok Yatırım Fonları Kazandırdı!
2026’nın İlk Yarısında En Çok Yatırım Fonları Kazandırdı!

2026 yılının ilk 6 aylık performansları karşılaştırıldığında yatırım fonları öne çıkıyor. Çok sayıda hisse senedi yatırım fonu BIST üzerinde getiri sağlamış görünüyor.

TEFAS'ta işlem gören 1.335 aktif fon döneme genel olarak pozitif bir tabloyla girdi: fonların ortalama getirisi bu dönemde %17,67 olarak gerçekleşti. Bu oran, aynı dönemde %8,23 değer kazanan dolar kurunun ve neredeyse yerinde sayan gram altının (%0,76) belirgin biçimde üzerinde kalırken, %32,56 artış kaydeden BIST 30 endeksinin gerisinde kaldı.

Getiri Karşılaştırma Tablosu

Gösterge

H1 2026 Getirisi

BIST 30

%32,56

Mevduat faizi (endeks)

%25,45

BIST 100

%24,64

Fon ortalaması (1.335 fon)

%17,67

Enflasyon (TÜFE, Mayıs'a kadar açıklanan)

%11,22

Dolar/TL

%8,23

Euro/TL

%4,72

Gram altın

%0,76

Veriler Fonfolyo tarafından TEFAS, BIST ve TCMB kaynaklarından derlenmiştir.

Kategori Bazında Fon Getirileri

Fon türleri arasında en yüksek ortalama getiriyi hisse senedi ağırlıklı fonlar sağladı. Şemsiye fon türlerine göre ortalama getiriler şöyle sıralandı:

Kategori

Fon Sayısı

Ortalama Getiri

Hisse Senedi Şemsiye Fonu

122

%24,46

Değişken Şemsiye Fonu

118

%23,37

Para Piyasası Şemsiye Fonu

39

%20,88

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

51

%15,60

Serbest Şemsiye Fonu

245

%14,07

Katılım Şemsiye Fonu

49

%13,96

 

En Çok Değer Kazanan Fonlar

İlk yarıda en yüksek getiriyi Pusula Portföy'ün yönettiği PHE kodlu Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu sağladı; fon dönemi %156,02 değer artışıyla tamamladı. İkinci sırada yine Tera Portföy'ün TLY kodlu Tera Portföy Birinci Serbest Fonu (%133,55), üçüncü sırada ise Pusula Portföy'ün PBR kodlu Pusula Portföy Birinci Değişken Fonu (%130,97) yer aldı.

Yarı iletken ve çip teknolojileri temalı fonlar da dönemin öne çıkanları arasında oldu: Garanti Portföy'ün YIT kodlu fonu %77,86, İş Portföy'ün IJC kodlu fonu %75,41, Rota Portföy'ün CPT kodlu fonu %74,88 getiri sağladı.

Sıra

Kod

Fon

PYŞ

Getiri

1

PHE

Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu

Pusula Portföy

%156,02

2

TLY

Tera Portföy Birinci Serbest Fon

Tera Portföy

%133,55

3

PBR

Pusula Portföy Birinci Değişken Fon

Pusula Portföy

%130,97

4

YIT

Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

Garanti Portföy

%77,86

5

IJC

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon

İş Portföy

%75,41

6

CPT

Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon

Rota Portföy

%74,88

7

DFI

Atlas Portföy Serbest Fon

Atlas Portföy

%70,80

8

TTE

İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu

İş Portföy

%66,44

9

BBP

Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Allbatross Portföy

%61,68

10

HRZ

Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu

Aktif Portföy

%59,99

Listede yer alan portföy yönetim şirketleri arasında Pusula Portföy, Tera Portföy, Garanti Portföy, İş Portföy, Rota Portföy, Atlas Portföy, Allbatross Portföy ve Aktif Portföy bulunuyor.

Değer Kaybeden Fonlar

Dönemde tüm fonlar pozitif getiri sağlayamadı. Ata Portföy'ün THV kodlu Barbaros Hisse Senedi Serbest Fonu, ilk yarıyı %69,32 değer kaybıyla tamamlayarak listenin en altında yer aldı. Aura Portföy'ün ESP kodlu Emtia Serbest Fonu %51,10, Re-Pie Portföy'ün RIH kodlu İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu %35,14, Hedef Portföy'ün HIF kodlu İkinci Serbest Fonu %32,31, Pardus Portföy'ün PO9 kodlu Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fonu ise %28,10 gerileme kaydetti.

Sıra

Kod

Fon

PYŞ

Getiri

1

THV

Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest Fon

Ata Portföy

−%69,32

2

ESP

Aura Portföy Emtia Serbest Fon

Aura Portföy

−%51,10

3

RIH

Re-Pie Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon

Re-Pie Portföy

−%35,14

4

HIF

Hedef Portföy İkinci Serbest Fon

Hedef Portföy

−%32,31

5

PO9

Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon

Pardus Portföy

−%28,10

 

Kaynak: Fonfolyo.com, yatırım tavsiyesi değildir.

 

Kaynak: Bülten

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