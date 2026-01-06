GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Ankara’da Göç Patlaması Yaşanıyor! Sayıları 750 Bini Geçti

Türkiye'nin başkenti Ankara, son yıllarda devam eden iç göç ve doğal nüfus artışıyla birlikte 2025 itibarıyla Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasındaki güçlü konumunu koruyor. Kamu kurumları, üniversiteler ve gelişen şehir altyapısı sayesinde Ankara, demografik büyümesini sürdüren iller arasında yer alıyor.

Ankara'nın 2025 Nüfusu Kaç Kişi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki yıllara ait verileri ve demografik eğilimler dikkate alınarak yapılan tahminlere göre, Ankara'nın nüfusunun 2025 yılı sonunda yaklaşık 5 milyon 850 bin seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu artışta özellikle iç göç ve genç nüfusun etkili olduğu değerlendiriliyor.

Ankara Türkiye'de Kaçıncı Sırada?

Nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 2. en kalabalık ili konumunda bulunan Ankara, tahmini 2025 verilerine göre de bu sıralamadaki yerini koruyor. İstanbul'un ardından gelen başkent, İzmir ve diğer büyükşehirlerin önünde bulunuyor.

Son 10 Yıldaki Nüfus Artışı Dikkat Çekiyor

2014 yılında yaklaşık 5 milyon 150 bin nüfusa sahip olan Ankara, geçen 10 yılı aşkın süreçte 750 bini aşkın nüfus artışı kaydetti. Artan konut projeleri, ulaşım yatırımları ve istihdam olanakları, bu yükselişte belirleyici faktörler arasında gösteriliyor.

Nüfus Artışı Devam Edecek mi?

Uzmanlara göre Ankara'da nüfus artışının önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor. Başkent olmasının sağladığı idari ve ekonomik avantajlar, eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlar ile birlikte Ankara'yı göç almaya devam eden şehirler arasında tutuyor.

2025 yılı itibarıyla yaklaşık 5,8 milyonluk tahmini nüfusuyla Ankara, Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olma özelliğini sürdürürken, demografik büyüme potansiyelini de koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

