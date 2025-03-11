GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Başkan Altay: “İstiklal marşı milletimizin birliğinin ve cesaretinin simgesidir”

Başkan Altay: “İstiklal marşı milletimizin birliğinin ve cesaretinin simgesidir”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İstiklal Marşı, milletimizin en zor anlarında dahi yüreğindeki imanla kıyama kalkışının, cesaretinin, birliğinin, kararlılığının simgesidir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Millet olarak birlik ve beraberliğimizin nişanesi olan İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabul edilişin üzerinden tam 104 yıl geçti. Bir asrı aşsa da bu günün coşkusunu ve heyecanını millet olarak yüreğimizde taşımaya devam ediyoruz.

İstiklal Marşı, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da destan yazan kahramanlarımızın aziz hatırasını taşıyan, şanlı mazimizin ve müreffeh yarınlarımızın ebedi sembolüdür. Milletimizin en zor anlarında dahi yüreğindeki imanla kıyama kalkışının, cesaretinin, birliğinin, kararlılığının simgesidir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif, millî mücadele günlerinde kaleme aldığı bu dizelerle, milletimizin inancına, cesaretine ve vatan sevgisine adeta tercüman olmuştur.

Kaleminden damlayan her kelime, bu milletin istiklal aşkını, vatan sevgisini ve asla sönmeyecek iman ateşini ölümsüzleştirmiştir. "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" duasıyla bu marşı milletimizin gönlüne emanet etmiştir.

Bugün bize düşen görev, İstiklal Marşımızın ruhunu yaşatmak, o ruhla birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve onu genç nesillere aktarmaktır. Bu bilinçle Mehmet Akif'in manevi mirasını geleceğe taşımak hepimizin ortak vazifesidir.

Bu vesileyle millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER