Başkan Altay: “İstiklal marşı milletimizin birliğinin ve cesaretinin simgesidir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İstiklal Marşı, milletimizin en zor anlarında dahi yüreğindeki imanla kıyama kalkışının, cesaretinin, birliğinin, kararlılığının simgesidir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Millet olarak birlik ve beraberliğimizin nişanesi olan İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî marş olarak kabul edilişin üzerinden tam 104 yıl geçti. Bir asrı aşsa da bu günün coşkusunu ve heyecanını millet olarak yüreğimizde taşımaya devam ediyoruz.

İstiklal Marşı, Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da destan yazan kahramanlarımızın aziz hatırasını taşıyan, şanlı mazimizin ve müreffeh yarınlarımızın ebedi sembolüdür. Milletimizin en zor anlarında dahi yüreğindeki imanla kıyama kalkışının, cesaretinin, birliğinin, kararlılığının simgesidir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif, millî mücadele günlerinde kaleme aldığı bu dizelerle, milletimizin inancına, cesaretine ve vatan sevgisine adeta tercüman olmuştur.

Kaleminden damlayan her kelime, bu milletin istiklal aşkını, vatan sevgisini ve asla sönmeyecek iman ateşini ölümsüzleştirmiştir. "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" duasıyla bu marşı milletimizin gönlüne emanet etmiştir.

Bugün bize düşen görev, İstiklal Marşımızın ruhunu yaşatmak, o ruhla birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve onu genç nesillere aktarmaktır. Bu bilinçle Mehmet Akif'in manevi mirasını geleceğe taşımak hepimizin ortak vazifesidir.

Bu vesileyle millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi