Başkan Kavuş’tan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kavuş, “Cumhuriyetimiz, 101 yıldır bu topraklarda barış, kardeşlik ve bağımsızlık içinde yaşamanın teminatı olmuştur” dedi.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kavuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Cumhuriyetin, 101 yıldır bu topraklarda barış, kardeşlik ve bağımsızlık içinde yaşamanın teminatı olduğunu belirtti.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir. Ecdadımızın fedakârlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz, 101 yıldır bu topraklarda barış, kardeşlik ve bağımsızlık içinde yaşamanın teminatı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimiz, milletimizin ortak iradesiyle inşa edilmiş ve her türlü zorluğa rağmen bugünlere gelmiştir. Aziz Milletimiz, yaşanılan tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmış, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedefler etrafında kenetlenerek yola devam etmiştir. Bizler de yerel yönetim olarak, bu iradeyi daha da ileriye taşıyacak projeler ve hizmetlerle ilçemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
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