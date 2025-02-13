BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025 | Kısa, anlamlı, dualı, resimli kandil mesajları

13 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili için kandil mesajları ve sözleri yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Bu mübarek geceyi sevdiklerinizle paylaşmak ve onlara dua etmek için en anlamlı ve farklı kandil mesajlarını gönderebilirsiniz. İşte Berat Kandili’ne özel, en güzel kandil mesajı seçenekleri...

Berat Kandili'nde sevdiklerinize dua ve iyi dileklerinizi iletmek için anlamlı mesajlar gönderebilirsiniz. Bu mübarek gecede, kandil mesajlarını sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir ya da kısa mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. İşte, Berat Kandili'ne özel hazırladığımız en güzel kandil mesajları ve sözleri. DUALI BERAT KANDİLİ MESAJLARI Berat Kandili'nin tüm dualarınıza vesile olması dileğiyle… Hayırlı kandiller! Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun! Geceniz nurlu, dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Hayırlı kandiller! Berat Kandili vesilesiyle tüm günahlarımız affolsun, kalplerimiz huzur bulsun. Kandiliniz mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek gecede tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller dilerim. KISA KANDİL MESAJLARI Berat Kandili'niz mübarek olsun! Allah dualarınızı kabul etsin. Affın ve bağışlanmanın gecesi Berat Kandili mübarek olsun. Dualarla, umutlarla dolu bir kandil gecesi dilerim. Hayırlı kandiller! Bu mübarek gecede Rabbim tüm dileklerinizi kabul etsin. Kalbinizde huzur, hanenizde bereket eksik olmasın. Kandiliniz mübarek olsun! BERAT KANDİLİ İÇİN HAYIRLI KANDİLLER SÖZLERİ "Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun." "Karanlık geceleri aydınlatan kandiller gibi gönülleriniz hep nurla dolsun." "Berat gecesi, kalplerin arınma, ruhun huzur bulma vaktidir." "Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Allah tüm dileklerinizi hayırlısıyla versin." "Günahlarımızın affı, kalplerimizin huzuru için bir fırsat gecesi… Rabbim, dualarımızı kabul etsin." RESİMLİ KANDİL MESAJLARI (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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