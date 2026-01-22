GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,92
STERLİN
58,63
GRAM
6.988,85
ÇEYREK
11.483,77
YARIM ALTIN
22.844,69
CUMHURİYET ALTINI
45.545,66
YAŞAM Haberleri

Fenerbahçe Avrupa’dan elendi mi? Son durum ne?

Fenerbahçe Avrupa’dan elendi mi? Son durum ne?

Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni, UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen bir heyecana sahne olurken, sarı-lacivertlilerin kader maçı olarak nitelendirilen mücadele büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, "Fenerbahçe elendi mi?" sorusunu en çok aranan konular arasına taşırken, alınan sonuç sonrası tartışmalar alevlendi.

Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi? Son durum ne?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Aston Villa'ya 0-1 mağlup oldu. Maçın tek golü 25. dakikada Jadon Sancho'dan geldi. Bu yenilgi, Fenerbahçe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Ancak Fenerbahçe henüz elenmedi! Yeni formatta 36 takımın tek lig tablosunda mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 takım play-off (üst tura) hakkı kazanıyor. Maç öncesi 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe, yenilgiye rağmen puanını korudu ve sıralamada güvenli bölgede kalmayı başardı.

Güncel duruma göre Fenerbahçe, lig aşamasında yaklaşık 11 puanla 12.-16. sıralar arasında yer alıyor (kaynaklara göre 12. sıra civarı belirtiliyor). Play-off potasındaki konumunu koruyan sarı-lacivertliler, Avrupa macerasına devam etme şansını elinde tutuyor.

Son hafta kader maçı!

Fenerbahçe'nin turnuvadaki geleceği, lig aşamasının son haftasında oynanacak maçların sonuçlarına bağlı olacak. Alacağı puan veya puanlarla ilk 24 içinde kalmayı garantileyerek play-off'a yükselmeyi hedefliyor. Diğer takımların sonuçları da belirleyici olacak, ancak mevcut konum güvenli görünüyor.
Sarı-lacivertli camia, temsilcimizin Avrupa'da yoluna devam etmesi için umutlu. Heyecan son haftaya taşındı!

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER