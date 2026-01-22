Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni, UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen bir heyecana sahne olurken, sarı-lacivertlilerin kader maçı olarak nitelendirilen mücadele büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, "Fenerbahçe elendi mi?" sorusunu en çok aranan konular arasına taşırken, alınan sonuç sonrası tartışmalar alevlendi.
Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi? Son durum ne?
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Aston Villa'ya 0-1 mağlup oldu. Maçın tek golü 25. dakikada Jadon Sancho'dan geldi. Bu yenilgi, Fenerbahçe'nin 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Ancak Fenerbahçe henüz elenmedi! Yeni formatta 36 takımın tek lig tablosunda mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 takım play-off (üst tura) hakkı kazanıyor. Maç öncesi 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe, yenilgiye rağmen puanını korudu ve sıralamada güvenli bölgede kalmayı başardı.
Güncel duruma göre Fenerbahçe, lig aşamasında yaklaşık 11 puanla 12.-16. sıralar arasında yer alıyor (kaynaklara göre 12. sıra civarı belirtiliyor). Play-off potasındaki konumunu koruyan sarı-lacivertliler, Avrupa macerasına devam etme şansını elinde tutuyor.
Son hafta kader maçı!
Fenerbahçe'nin turnuvadaki geleceği, lig aşamasının son haftasında oynanacak maçların sonuçlarına bağlı olacak. Alacağı puan veya puanlarla ilk 24 içinde kalmayı garantileyerek play-off'a yükselmeyi hedefliyor. Diğer takımların sonuçları da belirleyici olacak, ancak mevcut konum güvenli görünüyor.
Sarı-lacivertli camia, temsilcimizin Avrupa'da yoluna devam etmesi için umutlu. Heyecan son haftaya taşındı!
Kaynak: Haber Merkezi