Gerçek Damla Kehribar Tesbih: Doğal ve Estetik Şıklık

Yüzyıllardır dekoratif olarak ve takı tasarımında kullanılan kehribarın çok fazla çeşidi vardır. Bunlardan en bilineni ve en değerlisi Baltık kehribarı veya diğer adıyla damla kehribarıdır. Damla kehribar estetik görüntüsü ve şifalı yönleriyle oldukça dikkat çekmekte ve tercih edilmektedir. Özellikle tesbih yapımında olmazsa olmazdır.

Damla kehribar tesbih, koleksiyonerlerin ve tebihi günlük hayatında sıkça tesbih kullananların en gözde parçasıdır. Kehribarın doğal güzelliği ve esrarengiz kapanımları tesbihlere estetik bir görünüm kazandırıyor. Peki damla kehribarı ve damla kehribar tesbihleri bu kadar değerli kılan nedir? Damla kehribar hangi özelliklere sahiptir? Tarihi ve kültürel açıdan önemi nedir? Gerçek damla kehribar tesbih nasıl anlaşılır?

Damla Kehribarın Tarihi ve Kültürel Önemi

Milyonlarca yıl boyunca fosilleşmiş ağaç reçinesinden oluşan kehribar, dünya çapında kültürel ve manevi öneme sahiptir. Damla kehribar, orijinal reçine halindeki doğal kehribarlara denir ve nadirdir. Damla kehribar yüzyıllar öncesinde bilinen şifalı bir reçinedir ve her zaman değerlidir. Bir kehribar reçinesi ne kadar eskiyse o kadar çok değerlidir.

Antik çağlardan beri bilinmekle süs eşyası, takı, mühür ve tılsım olarak kullanılmıştır. Damla kehribarlar hem tarihi ve kültürel açıdan değerlidir, hem de doğal ortamda uzun yıllar boyunca oluştuğun için çevre dostu bir doğal reçinedir. Yüzyıllardır farklı kültürlerde değerini korumuş ve farklı amaçlar için kullanılmıştır. Eski Yunan ve Roma dönemlerinde ‘güneş taşı' olarak bilinir, şans ve sağlık getirdiğine, koruyucu özelliği olduğuna, Orta doğu kültüründe ise kötü enerjiyi aldığına ve huzur verdiğine inanılırdı.

Kendi kültürümüz çerçevesinde araştıracak olursak öncelikle Osmanlı dönemine bakmamız gerekir. Bu dönemde saray mücevharatında yaygın kullanılan damla kehribar, tesbih tasarımlarında da kendine yer edinmiştir. Damla kehribar tesbihler Osmanlı döneminde kültürümüze yerleşmiş , günümüze kadar da popülerliğini korumaktadır. Damla kehribar tesbihler aynı zamanda bir prestij simgesidir. Osmanlı döneminde damla kehribardan hazırlanan tesbihler padişahlara ve yüksek rütbeli devlet adamlarına verilirdi.

Tesbih Tutkunlarının Gözdesi: Damla Kehribar

Damla kehribar, uzun yıllar boyunca kendi doğal ortamında oluşan doğal reçinedir. Tesbih tasarımlarında da katıksız haliyle kimyasal işlem görmeden kullanılır. Bu da damla kehribar tesbihleri çok değerli yapar. Bu doğal reçineye ‘damla kehribar' onu diğer sıkıştırılmış ve preslenmiş kehribarlardan ayırmak için denmektedir..

Osmanlı döneminde saray erkanı ve soylular arasında popülerleşen damla kehribar tesbih kültürümüzde kendine yer edinmiştir. Bugün de tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi damla kehribar teşbihe sahip olmak bir prestij meselesidir. Damla kehribar nadir bulunan çok değerli bir taştır. Bu taşla tasarlanmış tesbihler de büyük değere sahiptir. Tesbih koleksiyonu olan birinin koleksiyonuna mutlaka eklemek istediği bir parçadır.

Damla kehribar tesbihler sadece bir aksesuar veya takı değildir. Kehribarlar aynı zamanda şifalı özellikleriyle bilinir. Bilimsel araştırmalara göre doğal taşların hızlı bir şekilde vücutla etkileşim sağlaması için avuç içinde tutulması gerekiyor. Bu açıdan da damla kehribar tesbihler çok etkilidir. Damla kehribar rahatlatıcı etkiye sahip olmakla beraber birçok rahatsızlığa da iyi gelir.

Tesbihi günlük kullanmayı seven kişiler hem de koleksiyonerler için estetik ve kaliteli bir teşbihtir. Damla kehribar tesbih, değeri yüksek bir parça olduğu için tesbih tutkunları için hediye olarak da tercih edilebilir. Taşın doğal kapanımları esrarengiz görüntüsüyle tesbihlere estetik bir hava katarak, görsel açıdan da keyif verici bir deneyim sunar.

Şu an takı ve tesbih sektöründe çok fazla seçenek olsa da kaliteli ve deneyimli ustaların elinden çıkmış gerçek damla kehribar tesbih ve güvenilir satıcı bulmak çok zordur. Eğer siz de orijinal ve kaliteli, aynı zamanda şık tasarımlara sahip güvenle damla kehribar tesbih alabileceğiniz yer arıyorsanız sizlere Diriliş Takı'yı önerebiliriz. https://www.dirilistaki.com/damla-kehribar-tesbih adresinden ürünleri inceleyebilirsiniz.

Gerçek damla kehribar tesbih nasıl anlaşılır?

Daha önce de söylediğimiz gibi piyasada çok fazla damla kehribar tesbih çeşitleri var. Ne yazık ki bunların hepsi gerçek damla kehribar değildir. Peki gerçek damla kehribar tesbih nasıl anlaşılır?

Damla kehribarın gerçek olduğunu çok basit bir işlemle anlayabilirsiniz. Gerçek kehribar, tuzlu suda dibe çökmez. Bir tuzlu su hazırlayıp teşbihinizden bir parça suya atabilirsiniz. Gerçek damla kehribarsa mutlaka suyun yüzeyine çıkacaktır. Sahte taş, dibe çöker.

Orijinal damla kehribar teşbihlerin kendine has kokusu vardır. Taşı elinizle birkaç saniye ovalarsanız gerçek taştan kendine has reçine kokusu gelecektir. Sentetik kehribarlardan bu koku gelmez. Ayrıca gerçek kehribarlar şaşırtıcı derece hafiftir.

YouTube'da kehribar tesbih çeşitleri ve özellikle damla kehribar tesbihler ve onların ayırt edici özellikleriyle ilgili fazlasıyla içerik bulabilirsiniz. Damla kehribar teşbihinizin gerçek veya sahte olmasını anlamak için yöntemler arıyorsanız bu videolara göz atabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=0WH_2UNaUsA

Kaynak: Bülten