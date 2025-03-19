İstanbul Vatan Caddesi Ne Zaman Açılacak? Vatan Caddesi Neden Kapatıldı?

İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri önlemek amacıyla bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bu kapsamda Vatan Caddesi de 19-23 Mart tarihleri arasında ulaşıma kapatıldı. Ayrıca, bazı metro istasyonları da geçici olarak hizmet vermeyecek. İşte detaylar…

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar, özellikle Vatan Caddesi'nin neden kapatıldığını ve ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

Vatan Caddesi Neden Kapatıldı?

İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri engellemek amacıyla belirli tarihler arasında bazı önlemler alındığını duyurdu. Bu kapsamda 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı bildirildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 15/H maddelerine dayanarak alınan bu kararla birlikte İstanbul'un çeşitli bölgelerinde güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Vatan Caddesi Ne Zaman Açılacak?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre yasaklar 23 Mart 2025 tarihine kadar sürecek. Ancak gelişmelere bağlı olarak bu süreyle ilgili güncellemeler yapılabileceği belirtiliyor.

Metro Seferlerinde Değişiklikler

Alınan önlemler kapsamında, İstanbul'da bazı metro istasyonlarının da geçici olarak kapatılmasına karar verildi. Buna göre:

19 Mart 2025 saat 06.00 itibarıyla , M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı - Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu kapatılarak tüm yolcu giriş ve çıkışlarına kapalı olacak.

, M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı - Kirazlı metro hatlarının kapatılarak tüm yolcu giriş ve çıkışlarına kapalı olacak. M2 Yenikapı - Seyrantepe - Hacıosman metro hattındaki Taksim İstasyonu da geçici olarak hizmet vermeyecek.

İstanbul Valiliği, vatandaşların bu süre zarfında toplu taşıma planlamalarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Güncel gelişmeler Valilik tarafından duyurulmaya devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi