Kurumsal SEO: Zero-Click Çağında Organik Trafik Yönetimi

Kurumsal pazarlama ekiplerinin son bir yılda en sık kurduğu cümle şu: "Sıralamalarımız yerinde ama trafik düşüyor."

Bu cümle, on yıldır işleyen bir denklemin bozulduğu anlamına geliyor. Klasik mantıkta sıralama ile trafik aynı yöne giderdi; birinci sıradaysanız tıklama alırdınız. Artık birinci sırada olup tıklama almamak mümkün, çünkü yanıt kullanıcının önüne sonuç sayfasında geliyor.

Kurumsal SEO , büyük ölçekli işletmelerin arama motorlarındaki görünürlüğünü teknik, içeriksel ve organizasyonel boyutlarıyla yöneten disiplindir. Tanım aynı kaldı; işin içeriği değişti.

Zero-click ne kadar gerçek?

Burada dikkatli olmak lazım, çünkü bu konuda dolaşan rakamların bir kısmı abartılı.

Pew Research Center'ın 2025'te yayımladığı araştırma, yapay zekâ özeti gösterilen aramalarda kullanıcıların kaynak bağlantısına tıklama oranının, özet gösterilmeyen aramalara kıyasla yaklaşık yarı yarıya düştüğünü ortaya koydu. Sektörel etkinin sorgu tipine göre ciddi biçimde değiştiği de görülüyor: tanım ve bilgi amaçlı sorgularda düşüş belirgin, karşılaştırma ve satın alma niyetli sorgularda kullanıcı hâlâ tıklıyor.

Yani "SEO öldü" başlıkları erken. Ama "hiçbir şey değişmedi" diyenler de yanılıyor. Değişen şey trafiğin kompozisyonu:

Bilgi amaçlı içerik trafiği eriyor. "X nedir" tipi sayfaların ziyaretçi sayısı düşüyor.

"X nedir" tipi sayfaların ziyaretçi sayısı düşüyor. Kalan tıklamalar daha nitelikli. Kullanıcı temel bilgiyi zaten almış olarak geliyor; sitede daha derin bir soruyla dolaşıyor. Dönüşüm oranı bu yüzden bazı hesaplarda yükseliyor.

Kullanıcı temel bilgiyi zaten almış olarak geliyor; sitede daha derin bir soruyla dolaşıyor. Dönüşüm oranı bu yüzden bazı hesaplarda yükseliyor. Marka aramaları kritikleşiyor. Kullanıcı yapay zekâya soruyor, size değil; ama yanıtta adınızı görürse sonra sizi doğrudan arıyor. Marka adıyla arama hacmi artık bir SEO metriği.

Bu tabloda "organik trafik %18 düştü" raporlaması yanıltıcı hale geliyor. Düşen trafiğin gelire katkısı zaten sıfırsa, kaybedilen bir şey yok demektir. Kurumsal SEO ekiplerinin yönetime anlatmakta en çok zorlandığı konu da bu.

Kurumsal SEO'yu asıl yavaşlatan şey

Sektörde SEO çoğunlukla teknik bir konu gibi anlatılır. Kurumsal ölçekte gerçek başka.

Bir başlık etiketini değiştirmek beş dakikalık iştir. Aynı değişikliğin 40 bin sayfalı kurumsal bir sitede hayata geçmesi ise şöyle işler: SEO ekibi tespiti yapar, içerik ekibi metni yazar, marka ekibi tonu onaylar, hukuk iddiaları kontrol eder, yazılım ekibi sprint planına alır, QA test eder, yayına çıkar. Beş dakikalık iş üç aya yayılır.

Kurumsal SEO projelerinin çoğu bilgi eksikliğinden değil, bu tıkanıklıktan başarısız oluyor. Denetim raporu masada durur, kimse uygulamaz, bir yıl sonra aynı rapor yeniden yazılır.

Bunu aşan şirketlerin ortak özellikleri belli:

SEO'nun bir sahibi var ve o kişi yazılım sprint planına erişebiliyor.

Teknik borç için sabit bir kapasite ayrılmış (örneğin her sprint'in %10'u).

SEO gereksinimleri, yeni özellik geliştirilirken tanımlanıyor; sonradan yamanmıyor.

Site yenileme ve migrasyon projelerine SEO ekibi ilk toplantıdan itibaren dahil.

Son madde özellikle önemli. Kurumsal trafik kayıplarının en büyük tek sebebi, SEO'nun son anda haberdar edildiği redesign projeleri. URL yapısı değişmiş, yönlendirme haritası çıkarılmamış, aylar süren bir toparlanma başlamış.

Kurumsal ölçekte teknik SEO neye benziyor?

Küçük sitede sayfa sayfa çalışırsınız. Kurumsalda şablon ve sistem düzeyinde:

Tarama bütçesi. Google sitenizin her sayfasını taramıyor. 200 bin URL'niz varsa hangi 40 bininin taranacağına Google karar veriyor. Log dosyası analizi olmadan bu kararı göremezsiniz. Ürün dışı parametreli URL'ler, filtre kombinasyonları ve eski arşiv sayfaları bütçeyi yiyorsa asıl sayfalarınız geç indeksleniyor.

İndeksleme farkı. Search Console'da "taranan ama indekslenmeyen" sayfa sayısı, kurumsal sitelerde başlı başına bir teşhis aracı. Google sayfayı görüyor ama indekslemeye değer bulmuyorsa mesele teknik değil, içerik kalitesi.

Kannibalizasyon. Yıllar içinde farklı ekipler aynı konuda onlarca sayfa üretmiş oluyor. Hepsi aynı kelimede birbiriyle yarışıyor, hiçbiri kazanamıyor. Bu sayfaları birleştirmek, yeni içerik üretmekten çok daha yüksek getirili.

İçerik yaşam döngüsü. Kurumsal sitelerde kimsenin dokunmadığı, üç yıl önce yazılmış, hâlâ 2022 verisi gösteren yüzlerce sayfa oluyor. Bunları güncellemek veya kaldırmak, yeni içerik takviminden daha acil.

Çok dilli yapı. Birden fazla pazara satan markalarda target="_blank" hreflang hataları sessiz katil. Yanlış kurulmuş bir target="_blank" hreflang, Almanya'daki kullanıcıya Türkçe sayfayı gösterip dönüşümü öldürüyor.

Yapay zekâ yanıtlarında görünürlük nasıl kazanılır?

Generative Engine Optimization (GEO) adı verilen bu alanın kuralları hâlâ oturmuş değil, ama gözlemlenen kalıplar var:

Net, alıntılanabilir tanımlar. Sayfanın açılışında tek cümlelik, kopyalanabilir bir yanıt. Modeller bu tür pasajları çekmeyi seviyor.

Sayfanın açılışında tek cümlelik, kopyalanabilir bir yanıt. Modeller bu tür pasajları çekmeyi seviyor. Soru formatında başlıklar. Google karmaşık bir soruyu alt sorulara bölüp her biri için ayrı kaynak arıyor. Tek başlık altında birden fazla alt soruyu yanıtlayan içerikler bu yapıya daha iyi oturuyor.

Google karmaşık bir soruyu alt sorulara bölüp her biri için ayrı kaynak arıyor. Tek başlık altında birden fazla alt soruyu yanıtlayan içerikler bu yapıya daha iyi oturuyor. Özgün veri. Kendi araştırmanız, kendi istatistiğiniz, kendi vaka analiziniz. Herkesin tekrarladığı genel bilgi alıntılanmıyor; yeni sayı alıntılanıyor.

Kendi araştırmanız, kendi istatistiğiniz, kendi vaka analiziniz. Herkesin tekrarladığı genel bilgi alıntılanmıyor; yeni sayı alıntılanıyor. Uzman imzası. İçeriğin arkasında adı, unvanı ve geçmişi olan bir insan olması.

İçeriğin arkasında adı, unvanı ve geçmişi olan bir insan olması. Marka bahsi. Link verilmese bile markanızın güvenilir kaynaklarda anılması, model tarafında varlık tanınırlığını besliyor. Basın görünürlüğünün SEO'ya bakan yüzü tam olarak burası.

Bir uyarı: Bu alanda kesin vaat veren herkese şüpheyle bakın. Ölçümleme altyapısı henüz olgunlaşmadı, atıf modelleri kapalı kutu ve platformlar aylık değişiyor.

Kurumsal SEO'da doğru metrikler

Sıralama raporu kurumsal yönetimde kimseyi ikna etmiyor, etmemeli de. Anlamlı olanlar:

Organik kanalın gelire/lead'e katkısı, iş birimi kırılımında

Marka dışı (non-brand) organik trafiğin payı — asıl büyüme buradan ölçülür

İndekslenen sayfa oranı ve tarama verimliliği

Gösterim/tıklama makasının sorgu tipine göre değişimi

Marka adıyla arama hacminin seyri

Yapay zekâ yüzeylerinde atıf sayısı (henüz kaba, ama izlemeye değer)

Kurumsal SEO fiyatları ve modeller

Sabit liste fiyatı yok. Belirleyiciler: URL sayısı ve teknik karmaşıklık, hedef kelime rekabeti, pazar ve dil sayısı, içerik üretim hacmi, teknik geliştirmenin kimde olduğu, dijital PR kapsamı.

Yaygın modeller: tek seferlik denetim ve yol haritası (proje bazlı) ile sürekli yürütme (aylık retainer). Kurumsalda ikisi genelde birleşiyor. Sözleşmede dikkat edilecek nokta, çıktının ne olduğunun net tanımlanması — "aylık 10 içerik" değil, "şu kelime kümesinde şu hedefe ulaşmak için gereken işler".

Sıkça sorulan sorular

Trafiğimiz düştü, suçlu yapay zekâ mı?

Belki. Ama her düşüşü AI'ya yazmak en kolay ve en yanıltıcı teşhis. Önce algoritma güncellemesi, teknik hata, rakip hamlesi ve mevsimsellik elenmeli. Sorgu tipi kırılımına bakın: düşüş bilgi amaçlı sorgularda mı yoğunlaşmış, yoksa her yerde mi?

Kurumsal SEO ne kadar sürede sonuç verir?

Teknik düzeltmeler 4-8 hafta, içerik ve otorite 6-12 ay. "3 ayda 1. sıra" vaadi sektörün en eski kırmızı bayrağı.

İç ekiple mi ajansla mı?

Kurumsalda genelde ikisi birden. Strateji ve teknik denetim dışarıdan, yürütme ve içerik içeriden yaygın bir model. Kritik olan, dışarıdan gelenin iç ekibin sprint planına erişebilmesi.

AI görünürlüğü için ayrı bütçe mi gerekiyor?

Çoğu durumda hayır. Temiz yapı, doğrulanabilir içerik ve marka otoritesi — yapay zekânın istediği şeyler SEO'nun zaten istediği şeyler. Ayrı bütçe değil, ayrı ölçümleme gerekiyor.

Kurumsal SEO'nun 2026'daki hali, tıklama toplamaktan çok bilgi kaynağı olarak seçilmeye kayıyor. İkisinin teknik gereksinimleri büyük ölçüde örtüşüyor; değişen, başarının nasıl ölçüldüğü. Trafik grafiğine bakıp panik yapmadan önce, o trafiğin ne kadarının zaten para etmediğine bakmakta fayda var.

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Kaynak: Bülten