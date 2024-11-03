MÜSİAD günümüzün ahilik teşkilatıdır! Evlatlarımıza önce kendimiz örnek olacağız

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen ’Dost meclisi sohbetlerimiz’ programında konuşan Genel Başkan Mahmut Asmalı, “MÜSİAD, günümüzün ahilik teşkilatıdır. 13. yüzyılda kurulan ahiliğin günümüzdeki 21. yüzyıl versiyonudur. Bizde ahlak en önce gelir, her işin temelidir.“ dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen programlar hız kesmeden devam ediyor. 'Dost meclisi sohbetlerimiz' temasıyla gerçekleştirilen programın konuğu MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı oldu. Başkan Asmalı, hem MÜSİAD kültürü hem de ülke ekonomisi hakkında bilgiler verirken sohbet şeklinde gerçekleştirilen programın sonunda üyelerin sorularını cevapladı. Programa MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Genel Başkan Yarımcısı Burhan Özdemir, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı M.Ali Özeken ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.

'MÜSİAD ÇATISI ALTINDA BULUŞMAK BAYRAM SEVİNCİ YAŞATIYOR'

MÜSİAD çatısı altında bir araya gelmenin bayram sevinci yaşattığını vurgulayan MÜSİAD Konya Başkanı Hilmi Kağnıcı, "Burada dostlarımızla ve Genel Başkanımızla beraber olmak bizler için büyük mutluluk verici. Kendisi Genel Başkan olmasının ötesinde bir ağabey olarak değer verdiğim bir büyüğüm benim. Burada sizlerle beraber olmak bizlere adeta bayram sevinci yaşatıyor. Uzaklardan buralara kadar gelenlere Allah Hac sevabı versin diye dua ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün Genel Başkanımızla dost sohbetleri yapacağız, muhabbet edeceğiz. Başkanımız, Türkiye ekonomisinde nerelere gidiyoruz, önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor bunları paylaşacak. Çünkü burası iş adamları derneği ve buna ihtiyacımız var. Ama bunun ötesinde benim için daha kıymetli olan, MÜSİAD'ı anlatmasını özellikle rica edeceğim." dedi.

'BÜTÜN ENERJİMİZİ İNANCIMIZDAN ALIYORUZ'

Bütün enerji ve motivasyonlarının temel kaynağının inançtan geçtiğini vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Allah'a hamd olsun 1990 yılında kurucularımızın gayretleri ve büyük özverileriyle MÜSİAD'ımız kuruldu ve çok şükür 34 yılı aşkın bir zamandır faaliyetlerine devam ediyor. Ana kurucularımızdan en yeni üyelerimize kadar MÜSİAD'a emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Vefat edenlerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversite söyleşisinde gençler bu motivasyonunuz nereden geliyor diye sorduklarında, 'en büyük motivasyonumuz inancımızdır, dinimizdir, peygamberimizdir, Allah'ımızdır, kitabımızdır' dedik. Bütün motivasyonumuzu da enerji kaynağımızı da inancımızdan alıyoruz. Dolayısıyla bizim bir hayalimiz, niyetimiz var. O da Rabbimizin rızasını kazanmak. Dolayısıyla bugün bu makamlar nasip oldu. Yarın bu görevler bitecek başka iş kollarında koşturacağız. Göreve başlayalı dört sene geçmiş, ömür geçiyor. Geriye dönüp baktığımız zaman bunlar yok olup gitmeyecek. Geçmişte yaptıklarımızın melekler tarafından kayda alındığını biliyoruz. Ömür geçiyor ama salih amel dediğimiz iyilik biriktirmeye gayret edelim. Kötü alışkanlıklardan mutlaka uzak duralım. MÜSİAD bu hassasiyetle bir araya gelen bir kurum." ifadelerini kullandı.

'EVLATLARIMIZA ÖNCE KENDİMİZ ÖRNEK OLACAĞIZ'

MÜSİAD'ın helal kazanan insanların yuvası olduğunu söyleyen Başkan Asmalı, "Evlatlarımıza vereceğimiz en büyük hediye, onlara helal rızık getirmektir. Çocuklarımızı helal lokmayla beslemektir. Evlatlarımıza öncelikle kendimiz örnek olacağız. Dolayısıyla MÜSİAD, helal kazanan insanların yuvasıdır. Kurucu başkanlarımızdan Ali Bayramoğlu, 'bize kurulduğumuzda iki soru yöneltilirdi' derdi. Birincisi 'siz bir SİAD'a karşı mı kuruldunuz', bir de 'başınızki m ve ü müslüman iş adamları demek mi' diye sorulurdu derdi. Birinci cevap 'hayır bir reaksiyonel bir hareket değil, aksiyonel bir hareketiz. Yani birinin karşısında olmak için değil, kendi kültürümüzle, Anadolu'daki samimi insanlarla bir araya gelerek kurduk. Dolayısıyla aksiyonel bir adım olarak ortaya çıktık.' Diğer cevap ise 'bizler müstakil bir yapıdayız. Daha özgür ve bağımsız yapıdayız. Ama Müslüman denilmesinden de rahatsız değiliz. Bu bizim için şereftir' derdi." şeklinde konuştu.

'AHİLİĞİN 21. YÜZYILDAKİ VERSİYONU MÜSİAD'DIR'

Başkan Asmalı, "MÜSİAD, günümüzün ahilik teşkilatıdır. 13. yüzyılda kurulan ahiliğin günümüzdeki 21. yüzyıl versiyonudur. Ahiliğin genel ilkelerinde ne vardır? 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Ahlak ve akıl ile çalışıp bizi geçen bizdendir.' buyuruyor Ahi Evran-ı Veli. Burada da yazıyor. Yüksek ahlak, yüksek teknoloji şiarıyla hakikaten çok önemli bir misyonla MÜSİAD faaliyetlerine başladı. Bizde ahlak en önce gelir, her işin temelidir. Çünkü inanç sistemimizde, 'Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor Peygamber efendimiz. Dolayısıyla bizim iş yapış tarzımızda; çalışanlarımızın haklarını vererek, sözümüzde durarak, ödemelerimizi zamanında yaparak bir örnek ahlaklı tüccar pozisyonu gütmeliyiz." dedi.

'GİTTİĞİMİZ HER YERDE IŞIK SAÇMALIYIZ'

Başkan Asmalı, "MÜSİAD, Karz-ı Hasen Sandığı isminde bir müessese kurdu. Şu anda 1 buçuk milyona kadar borç isteyene faizsiz borç veriyor. Allah kurucularımızdan, emek verenlerimizden razı olsun. Dolayısıyla bizler, ahlakıyla, dürüstlüğüyle, örnek yaşantısıyla gittiğimiz her yerde ışık saçmalıyız. MÜSİAD'ımız hepimizin gururu olan bir sivil toplum kuruluşu. Hep beraber bu kuruma sahip çıkmalıyız. İbadetlerin az ama devamlı olanı makbuldür diye inancımız vardır. Dolayısıyla gece, sabaha kadar namaz kılsanız, ertesi gün bir vakit namazı geçirseniz anlamı yok. Yani o işi sürekli yapmak esas olan. MÜSİAD'ımız da hamd olsun 1990'lı yıllardan bu yana sürekli büyüyen, gelişen, hem üye, hem şube sayısını hem de genel merkez imkanlarını geliştiren çok güzel bir ailedir. Bugün itibariyle yurt dışında 99 farklı şehirde MÜSİAD yapılanması var. Yurt içinde de 82 şubemiz var. 14 bini aşkın üye sayımız var. Dolayısıyla dünyanın birçok yerinde dostlarımız, kardeşlerimiz var." ifadelerini kullandı.

'DÜNYADA SİLAHLANMA YARIŞI VAR'

Dünyada şu anda hızlı bir silahlanma yarışı olduğunu kaydeden Başkan Asmalı, "Savaş riskinin olduğu ortamda doğal olarak altına, değerli madenlere ilgi fazla oluyor. Dolayısıyla altın, her savaş ikliminin olduğu süreçlerde fiziki altına yönelimi sağlıyor. Bu doğal bir ekonomik sonuçtur. Savunma sanayiinde iş yapanlara söylemek gerekirse en az 10 yıl daha bu alanda iş vardır. Özellikle dünyada mevcut savaşlar yüzünden mühimmat stokları tükenmiş durumdadır. Dolayısıyla müthiş bir silahlanma yarışı var. Birçok ülke mühimmat stoklarını iki, üç ay savaşacak şekilde tutarken şu anda en az bir yıl sürecek şekilde mühimmat stoklarını yeniliyorlar. Bir Avrupa ülkesinin 300 bin mühimmat stoğu varken 3 milyon olarak revize ettiğini öğrendim. Şu anda dünyada mühimmat firmaları harıl harıl çalışıyorlar. İnşallah savunma sanayimizde yapılan hamleler, milli muharip uçağımız, bunun yanında kızıl elmamız, İHA ve SİHA'da ülkemizin geliştiği muazzam durum birçok anlamda çok iyi seviyelere geldik ama gidecek daha çok yolumuz var. İnşallah Türkiye'nin savaş kabiliyeti Süper Lig seviyesine gelecektir. Bunu murat ediyorum." dedi.

'İSRAİL'İN AĞA BABASI AMERİKA'DIR'

Başkan Asmalı, "İsrail, görünen devlet. Esas onun ağa babası Amerika'dır. Bugün de Amerika'ya karşı koyacak güç pek yok. Şu anda teknoloji üstünlüğü, silah üstünlüğü onlarda. Dolayısıyla Türkiye şu anda diğer İslam ülkelerini bir araya getirip ortak bir birlikte hareket etmeyi organize etmeye çalışıyor. İnşallah başarılı olur. İsrail kimseyi dinlemiyor. Sonuçta birileri sürekli mühimmat veriyor. Amerika en son teknolojik cihazları getiriyor, mühimmatı diziyor. Bunun ağası benim ve buna kimse dokunamaz diyor. Bu adaletsizlik ömür boyu devam etmez. İnşallah o günleri biz de göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı. Program üye ve misafirlerin Başkan Mahmut Asmalı'ya soru cevap bölümüyle devam etti. Konuşmaların sonunda MÜSİAD Konya Başkanı Hilmi Kağnıcı, Genel Başkan Mahmut Asmalı'ya hediye takdim etti.

(Selman Kaya)