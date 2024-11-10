Şehit Gazi Sendikası’ndan 10 Kasım Mesajı

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Şehit Gazi Sendikası Konya İl Başkanlığı mesaj yayımladı.

Şehit Gazi Sendikası Konya İl Başkanı Ahmet Gelmez'in 10 Kasım mesajında şu ifadelere ye verildi;

Şehit Gazi Sendikası Konya İl Başkanlığı olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım, milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canla başla mücadele eden bu büyük lideri hatırladığımız, onun ilkelerine ve değerlerine bir kez daha sımsıkı sarıldığımız bir gündür.

Atatürk, yalnızca bir askeri deha değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine ışık tutan büyük bir devlet adamıdır. Onun izinde yürüyen bizler, milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma gayesiyle Cumhuriyetimizi kurmuş ve bizlere "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyerek yol göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin özgür ve bağımsız yaşaması adına hayatını adamış bir önderdir ve bıraktığı miras, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşamasının teminatıdır.

10 Kasım'da, Atatürk'ü anmak sadece bir tören veya ritüel değil, onun bize bıraktığı değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri yaşatmaktır. Şehitlerimiz ve gazilerimizle Atatürk'ün emaneti olan bu vatan için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı korumak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin görevidir.

Onun düşünceleri, bizlere bağımsızlık mücadelesi kadar barışın, demokrasinin, adaletin ve sosyal dayanışmanın da önemini anlatmaktadır. Bizler, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini benimseyerek, barış içinde, kardeşlik içinde bir Türkiye idealini yaşatmak için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bugün bizlere düşen görev, Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini korumak adına gece gündüz demeden çalışmak ve onun mirasına layık bir millet olmaktır. Her 10 Kasım'da onun düşüncelerine olan bağlılığımızı tazeliyor, bizlere bıraktığı emanetleri geleceğe taşıma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyor; aziz hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağımıza, bağımsız ve özgür Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz.

(Selman Kaya)