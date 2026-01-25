Türk sinema tarihinin dram ve komedi filmlerinde “babacan patron“ figürü ile özdeşleşmiş Hulusi Kentmen’in oyunculuktan önceki mesleği nedir?

Türk sinemasında pos bıyıkları, gülümseyen gözleri ve o meşhur "babacan patron" tavırlarıyla kalbimizde taht kuran Hulusi Kentmen, aslında oyunculuk kariyerine çok disiplinli ve bambaşka bir profesyonel hayattan gelmişti. Filmlerindeki o otoriter ama altın kalpli karakter yapısı, aslında gerçek hayatındaki mesleğiyle de oldukça örtüşüyordu.

Hulusi Kentmen'in oyunculuktan önceki mesleği nedir?

Hulusi Kentmen, aslında bir Deniz Astsubayı idi. 1932 yılında Deniz Astsubay Okulu'ndan mezun olmuş ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapmıştır. Sanata olan tutkusu nedeniyle görevde olduğu yıllarda da tiyatroyla ilgilenmiş, ordudan emekli olduktan sonra (1961 yılında) tamamen sinemaya odaklanmıştır. Kendisi denizcilikten emekli olduğu için bazı filmlerinde canlandırdığı subay rollerinde kendi üniformalarını da kullandığı bilinir.

Cevap: Deniz Astsubayı

