GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Türk sinema tarihinin dram ve komedi filmlerinde “babacan patron“ figürü ile özdeşleşmiş Hulusi Kentmen’in oyunculuktan önceki mesleği nedir?

- Güncelleme Tarihi:

Türk sinema tarihinin dram ve komedi filmlerinde “babacan patron“ figürü ile özdeşleşmiş Hulusi Kentmen’in oyunculuktan önceki mesleği nedir?

Türk sinemasında pos bıyıkları, gülümseyen gözleri ve o meşhur "babacan patron" tavırlarıyla kalbimizde taht kuran Hulusi Kentmen, aslında oyunculuk kariyerine çok disiplinli ve bambaşka bir profesyonel hayattan gelmişti. Filmlerindeki o otoriter ama altın kalpli karakter yapısı, aslında gerçek hayatındaki mesleğiyle de oldukça örtüşüyordu.

Hulusi Kentmen'in oyunculuktan önceki mesleği nedir?

Hulusi Kentmen, aslında bir Deniz Astsubayı idi. 1932 yılında Deniz Astsubay Okulu'ndan mezun olmuş ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapmıştır. Sanata olan tutkusu nedeniyle görevde olduğu yıllarda da tiyatroyla ilgilenmiş, ordudan emekli olduktan sonra (1961 yılında) tamamen sinemaya odaklanmıştır. Kendisi denizcilikten emekli olduğu için bazı filmlerinde canlandırdığı subay rollerinde kendi üniformalarını da kullandığı bilinir.

Cevap: Deniz Astsubayı

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER