Türkiye beyaz örtü altında: Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı!

Soğuk hava dalgası yurdu esir aldı! Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar kalınlıkları rekor seviyelere ulaşırken, Meteoroloji’den buzlanma, don ve çığ uyarısı geldi. İstanbul dahil birçok kentte karla karışık yağmur etkili oluyor.

Türkiye, Ocak ayının en sert kış günlerini yaşıyor. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah 09:00 itibarıyla ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin oldukça altında seyrederken, birçok ilde sıfırın altında değerler ölçüldü.



En düşük sıcaklıklar İç ve Doğu Anadolu'da yoğunlaştı: Sivas'ta -11.7°C, Bayburt'ta -10.1°C, Kırşehir'de -9.6°C, Niğde'de -9.4°C olarak kaydedildi. Karadeniz kıyılarında ise daha ılıman hava hakim; Giresun 2.9°C, Trabzon 2.7°C, Samsun 3.7°C ile pozitif değerlerde kaldı. Akdeniz Bölgesi'nde ise Adana 6.1°C, Antalya 7.1°C, Mersin 6.1°C ile en yüksek sıcaklıklar görüldü.

Başkent Ankara -4.5°C, İstanbul -0.5°C, İzmir 3°C olarak ölçüldü. Konya'da hava -4.2°C'ye geriledi.



Kar Kalınlıkları Rekor Seviyelerde



Meteoroloji verilerine göre son 24 saatte ölçülen kar kalınlıkları bazı bölgelerde metreleri aştı. En yüksek değerler Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde:

Bolu Merkez: 195 cm

Kayseri Melikgazi: 179 cm

Van Bahçesaray: 177 cm

Erzincan Merkez: 186 cm (bazı ölçümlerde yüksek)

Rize İkizdere ve Çamlıhemşin: 123-162 cm

Hakkari Merkez ve Yüksekova: 133-159 cm

Bitlis Merkez ve Tatvan: 128-153 cm

Sivas Zara: 114 cm, diğer ilçelerde 19-96 cm arası

Kars Sarıkamış: 166 cm

Kocaeli Kartepe: 74 cm

Giresun Dereli ve Alucra: 73-113 cm

Ayrıca Erzurum Palandöken gibi kayak merkezlerinde kar kalınlıkları 200 cm'ye yakın seviyelerde seyrederken, Sivas, Erzincan, Hakkari ve Rize'nin yüksek rakımlı ilçelerinde kar örtüsü hayatı olumsuz etkiliyor. Çığ riski, tipi ve ulaşımda aksamalar devam ediyor.



Yetkililer, özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları uyardı. Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde soğuk hava etkisini sürdürecek, batı bölgelerde ise yağışların akşam saatlerinde azalması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi