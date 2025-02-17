Fikret Tayfun Demirören Kimdir? Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Kimin Kardeşi? Tayfun Demirören Tutuklandı mı?

Demirören Ailesi, birçok sektörde faaliyet gösteren köklü bir şirketler grubunun sahibidir. İş dünyasında tanınmış isimleri barındıran aile üyelerinden biri de Tayfun Demirören’dir. Tayfun Demirören Tutuklandı mı? Yıldırım Demirören’in kardeşi olan Tayfun Demirören hakkında çıkan son haberlere göre, Silivri’ye sevk edildiği öne sürülmektedir. Tayfun Demirören, Silivri’ye sevk edildi. Fikret Tayfun Demirören Kimdir? Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Kimin Kardeşi? İşte detaylar..

Demirören Ailesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren köklü bir şirketler grubuna sahiptir. Ailenin tanınan isimlerinden biri olan Tayfun Demirören, Yıldırım Demirören'in kardeşidir. Son haberlere göre Tayfun Demirören'in Silivri'ye sevk edildiği iddia edilmektedir. Demirören kimdir, fikret tayfun demirören kimdir, Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Kimin Kardeşi? İşte detaylar..

Fikret Tayfun Demirören Kimdir?

Fikret Tayfun Demirören, Demirören Holding'in yönetim kurulu üyesi olup, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. İş hayatına 1996 yılında Demirören Holding bünyesinde adım atan Tayfun Demirören, holdingin enerji, inşaat, eğitim ve medya gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev almıştır.

Eğitimini İngiltere'de tamamlayan Demirören, 2014 yılında Almanya merkezli Mikare Real Estate şirketini kurarak gayrimenkul ve alternatif madencilik alanlarında yatırımlara yönelmiştir.

Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Kimin Kardeşi?

Tayfun Demirören, Yıldırım Demirören'in kardeşidir. Yıldırım Demirören, 2004-2012 yılları arasında Beşiktaş JK'nin 32. başkanı olarak görev yapmış, 2012-2019 yılları arasında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Tayfun Demirören, Demirören Holding'in kurucusu Erdoğan Demirören ve Tülin Demirören'in oğludur.

Tayfun Demirören Tutuklandı mı?

Bazı iddialara göre Tayfun Demirören, Mikare Real Estate şirketinin ticari faaliyetleri nedeniyle tutuklandı. 66 milyon liralık iki karşılıksız çek sebebiyle hakkında yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü.

Ayrıca, Almanya'daki Charlotteburg Bölge Mahkemesi'nin Mikare Real Estate hakkında geçici iflas kararı verdiği ve Demirören'in proje üzerindeki tasarruf hakkını dondurduğu yönünde haberler basına yansıdı.

DEMİRÖREN HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Demirören Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Holding, Tayfun Demirören'in şahsına ait şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin bir nedenle tutuklandığını, Holding'in davaya konu ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin veya borcunun bulunmadığını bildirdi.

Holding'den yapılan açıklamada, Tayfun Demirören'in kendisine ait "Mikare Real Estate" şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklandığı belirtilerek Demirören'in şahsına ait bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan kendisinin sorumlu olduğu aktarıldı. Demirören Yatırım Holding'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin veya borcunun bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tayfun Demirören'in şahsına ait şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak'ta yayımladığımız basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştur. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding'de büyük üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır."

Kaynak: Haber Merkezi