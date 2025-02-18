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Gaziantep’te bugün vefat edenler! Gaziantep ölenlerin ismi...

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Gaziantep’te bugün vefat edenler! Gaziantep ölenlerin ismi...
Gaziantep’te bugün vefat edenlerin listesi belli oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan günlük defin listesi açıklandı.

Gaziantep'te vefat eden vatandaşların cenaze bilgileri ve defin yerleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Gaziantep'te 18 Şubat 2025 tarihinde vefat eden vatandaşlar ile ilgili açıklamalar yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, bugünkü defin işlemlerini duyurdu.

Bugün vefat eden vatandaşlar arasında, çeşitli yaş gruplarından ve farklı mahallelerden cenazeler yer alıyor. Kentteki mezarlıklar, vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına son görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmış durumda.

Gaziantep vefat edenler listesi

Gaziantep vefat edenler;

Adı Soyadı

Cinsiyet

Baba / Ana Adı

Doğum Yılı

Vefat Tarihi / Yaşı

Defin Yeri

Mehmet Dağ

Erkek

Halil / Medine

1964

16.02.2025 / 61

Asri Mezarlık

Mehmet Taner Kervancıoğlu

Erkek

Mehmet Burhan / Gülnaz

1970

17.02.2025 / 55

Asri Mezarlık

Ökkeş Keşo

Erkek

Mehmet Hanifi / Sabiha

1948

18.02.2025 / 77

Asri Mezarlık

Hamit Tuzcu

Erkek

İsmail / Zennup

1944

17.02.2025 / 81

Asri Mezarlık

Reşit Dağlıoğlu

Erkek

Haci / Nebiye

1991

18.02.2025 / 34

Asri Mezarlık

Şakire Aytaş

Kadin

Mehmet Ali / Hatice

1934

18.02.2025 / 91

Asri Mezarlık

Yusuf Güneş

Erkek

Duran / Tülay

2005

17.02.2025 / 20

Sarılar

Hadice Zehiroğlu

Kadin

Durmuş Ali / Emine

1955

17.02.2025 / 70

Sarısalkım

Bebek Cihan Muhammed

Erkek

Mahmood / Cihan

2025

16.02.2025 / 0

Yeşilkent Mezarlığı

 

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