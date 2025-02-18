Gaziantep’te bugün vefat edenler! Gaziantep ölenlerin ismi...

Gaziantep'te vefat eden vatandaşların cenaze bilgileri ve defin yerleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Gaziantep'te 18 Şubat 2025 tarihinde vefat eden vatandaşlar ile ilgili açıklamalar yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, bugünkü defin işlemlerini duyurdu.
Bugün vefat eden vatandaşlar arasında, çeşitli yaş gruplarından ve farklı mahallelerden cenazeler yer alıyor. Kentteki mezarlıklar, vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına son görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmış durumda.
Gaziantep vefat edenler listesi
Gaziantep vefat edenler;
|
Adı Soyadı
|
Cinsiyet
|
Baba / Ana Adı
|
Doğum Yılı
|
Vefat Tarihi / Yaşı
|
Defin Yeri
|
Mehmet Dağ
|
Erkek
|
Halil / Medine
|
1964
|
16.02.2025 / 61
|
Asri Mezarlık
|
Mehmet Taner Kervancıoğlu
|
Erkek
|
Mehmet Burhan / Gülnaz
|
1970
|
17.02.2025 / 55
|
Asri Mezarlık
|
Ökkeş Keşo
|
Erkek
|
Mehmet Hanifi / Sabiha
|
1948
|
18.02.2025 / 77
|
Asri Mezarlık
|
Hamit Tuzcu
|
Erkek
|
İsmail / Zennup
|
1944
|
17.02.2025 / 81
|
Asri Mezarlık
|
Reşit Dağlıoğlu
|
Erkek
|
Haci / Nebiye
|
1991
|
18.02.2025 / 34
|
Asri Mezarlık
|
Şakire Aytaş
|
Kadin
|
Mehmet Ali / Hatice
|
1934
|
18.02.2025 / 91
|
Asri Mezarlık
|
Yusuf Güneş
|
Erkek
|
Duran / Tülay
|
2005
|
17.02.2025 / 20
|
Sarılar
|
Hadice Zehiroğlu
|
Kadin
|
Durmuş Ali / Emine
|
1955
|
17.02.2025 / 70
|
Sarısalkım
|
Bebek Cihan Muhammed
|
Erkek
|
Mahmood / Cihan
|
2025
|
16.02.2025 / 0
|
Yeşilkent Mezarlığı