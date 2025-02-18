Kaza Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Kaza Namazı Kaç Rekattır? Hangi Namazlar Kaza Edilir?

Namaz, İslam’ın en önemli ibadetlerinden biri olup belirlenen vakitlerde kılınması esastır. Ancak bazı durumlarda vakit namazları eda edilemez ve daha sonra kaza edilmesi gerekir. Peki, kaza namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi vakitlerde kılınmalıdır? İşte kaza namazı hakkında bilinmesi gerekenler…

Kaza Namazı Nedir, Nasıl Kılınır?

Namaz, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olup, belirlenen vakitlerde kılınması esastır. Ancak çeşitli sebeplerle vaktinde eda edilemeyen farz namazların sonradan kılınmasına kaza namazı denir. Peki, kaza namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte detaylar...

Kaza Namazı Ne Zaman Kılınır?

Kaza namazlarını kılmak için belirli bir zaman sınırlaması yoktur, günün herhangi bir saatinde kılınabilir. Ancak üç vakitte namaz kılmak mekruh kabul edilir:

Güneş doğarken ,

, Güneş tam tepe noktasında iken ,

, Güneş batarken.

Bu vakitler dışında kişi, unutarak veya başka bir sebeple kılamadığı namazı hatırladığı anda öncelikle kazasını eda etmelidir.

Kaza Namazı Kaç Rekattır?

Her farz namazın kaza edilmesi gereken rekat sayısı, vaktinde kılındığı şekilde aynıdır:

Sabah namazı: 2 rekat farz

2 rekat farz Öğle namazı: 4 rekat farz

4 rekat farz İkindi namazı: 4 rekat farz

4 rekat farz Akşam namazı: 3 rekat farz

3 rekat farz Yatsı namazı: 4 rekat farz

4 rekat farz Vitir namazı: 3 rekat

Sünnet namazlar kaza edilmez, ancak sabah namazı, öğle vaktinden önce kaza edilirse sünnetiyle birlikte kılınabilir.

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Kaza namazı kılacak kişi, hangi namazı kıldığını belirleyerek niyet etmelidir. Çok fazla kaza namazı biriktirenler şu şekilde niyet edebilir:

"Vaktinde kılamadığım ilk sabah/öğle/ikindi/akşam/yatsı namazını kılmaya"

sabah/öğle/ikindi/akşam/yatsı namazını kılmaya" "Son kılamadığım sabah/öğle/ikindi/akşam/yatsı namazını kılmaya"

Hanefi mezhebine göre, kazaya kalan bir namaz vakti içinde nasıl kılınıyorsa, kaza edilirken de aynı şekilde kılınmalıdır. Örneğin, yolculuk sırasında kazaya kalan dört rekâtlık bir namaz, tekrar yolculuk halindeyken kılınırsa iki rekat, yerleşik halde kılınırsa dört rekat olarak eda edilir.

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde ise kaza edilen anın şartları dikkate alınır. Yani, seferde kazaya kalan bir namaz, mukim halde kılınıyorsa dört rekat olarak tamamlanır.

Hangi Namazlar Kaza Edilir?

Beş vakit namazın farzları ve vacip olan vitir namazı vaktinde kılınamazsa kaza edilmelidir. Ancak sünnet namazlar kaza edilmez, istisna olarak sabah namazının sünneti aynı gün öğle vaktinden önce kaza edilebilir.

Kur'an'da açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber (s.a.s.) kılamadığı namazları kaza etmiş ve sahabesine de bunu emretmiştir. Nitekim bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

"Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun keffâreti ancak budur." (Müslim, Mesâcid, 315)

Bu bağlamda, mazeretsiz olarak kılınmayan namazların da kazasının yapılması gerektiği hükmüne varılmıştır.

Kaza namazı, vakti içinde kılınamayan farz ve vitir namazlarının sonradan eda edilmesidir. Günün her saatinde kılınabilse de, güneş doğarken, tepe noktasında ve batarken kılınması tavsiye edilmez. Namaz borcu olan kişiler, vakit namazlarının yanı sıra kaza namazlarını da ihmal etmeden yerine getirmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi