Konya’dan Tatil Planlayanların Tercih Ettiği Rotalar

Konya, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehirlerinden biri olmasına karşın denize kıyısı olmayan bir İç Anadolu kenti. Bu durum Konyalıları her yaz kıyı destinasyonlarına yönlendiriyor. Gelişen havalimanı bağlantıları ve artan tatil bilinci Konya'dan çıkış yapan tatilci sayısını her yıl artırıyor.

Konya'dan Tatile Çıkmanın Avantajları

Konya Havalimanı yaz sezonunda başlıca tatil destinasyonlarına direkt uçuş sunuyor. Antalya'ya karayoluyla yaklaşık 4 saatlik mesafe de Konyalı tatilciler için önemli bir avantaj. Bu yakınlık özellikle araçla seyahat edenlerin Antalya bölgesini tercih etmesinde belirleyici oluyor.

Konyalı tatilci profili ağırlıklı olarak aile odaklı. Her şey dahil tesisler ve çocuk dostu olanaklar sunan destinasyonlar tercih sıralamasında açık ara önde yer alıyor.

En Çok Tercih Edilen Rotalar

Antalya

Konya'dan en kolay ulaşılan kıyı destinasyonu olan Antalya, Konyalı tatilcilerin tartışmasız ilk tercihi. Hem karayolu hem havayolu erişimi kolay, konaklama altyapısı güçlü ve her bütçeye uygun tesis mevcut. Antalya Otelleri arasında aile dostu her şey dahil tesisler Konyalı tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği seçenekler.

Kemer

Antalya'nın en doğal tatil beldesi Kemer, Konya'dan araçla gelenlerin sıklıkla tercih ettiği bölge. Çam ormanlarıyla çevrili kıyısı, berrak denizi ve tarihi Olimpos-Çıralı aksı Kemer'i farklı kılıyor. Kemer Otelleri portföyünde doğa içi tesislerden sahil otellerine kadar çeşitli seçenekler yer alıyor.

Kıbrıs

Yurt dışı tatil deneyimi arayanlar için Kıbrıs, Konya'dan ulaşımın görece kolay olduğu bir alternatif. Vizesiz giriş, Türkçe konuşulan ortam ve uygun fiyatlı konaklama Kıbrıs'ı Konyalı tatilciler için cazip hale getiriyor. Kıbrıs Otelleri seçenekleri hem aile tatili hem çift kaçamağı için uygun esneklikte.

Konya'dan Tatil Planlayanlar İçin İpuçları

Karayolu avantajını kullanın. Antalya ve Kemer'e araçla 4-5 saatte ulaşmak mümkün; bu seçenek uçak maliyetini ortadan kaldırıyor.

Antalya ve Kemer'e araçla 4-5 saatte ulaşmak mümkün; bu seçenek uçak maliyetini ortadan kaldırıyor. Erken rezervasyon yapın. Temmuz-Ağustos'ta popüler tesislerde yer bulmak güçleşiyor; Mart-Nisan'da hareket etmek önemli avantaj sağlıyor.

Temmuz-Ağustos'ta popüler tesislerde yer bulmak güçleşiyor; Mart-Nisan'da hareket etmek önemli avantaj sağlıyor. Aile konseptli tesisleri tercih edin. Çocuk kulübü, aqua park ve animasyon sunan tesisler hem çocuklar hem ebeveynler için daha verimli bir tatil deneyimi yaratıyor.

Çocuk kulübü, aqua park ve animasyon sunan tesisler hem çocuklar hem ebeveynler için daha verimli bir tatil deneyimi yaratıyor. Bayram dönemlerinden kaçının. Kurban ve Ramazan bayramlarında hem fiyatlar zirveye çıkıyor hem de tesisler aşırı kalabalık oluyor.

Konya'dan Denize Ulaşmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Gelişen ulaşım altyapısı ve çeşitlenen tatil seçenekleriyle Konya'dan deniz tatiline çıkmak her geçen yıl daha erişilebilir hale geliyor. Doğru planlama ve erken karar, bütçe dostu ve keyifli bir tatil için yeterli.

Mevlana'nın şehrinden mavi suların kıyısına mesafe artık sadece birkaç saat.

Kaynak: Bülten