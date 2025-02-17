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Reynmen – Çatma Yarim Lyrics! Reynmen – Çatma Yarim Şarkı Sözleri

Reynmen – Çatma Yarim Lyrics! Reynmen – Çatma Yarim Şarkı Sözleri
Reynmen’in “Çatma Yarim“ adlı yeni şarkısı, yayımlandığı andan itibaren müzikseverlerin ilgisini çekti. Duygusal ve akıcı yapısıyla dikkat çeken şarkının sözleri, Reynmen’in güçlü yorumu sayesinde sosyal medyada gündem olmayı başardı.

14 Şubat 2025'te dinleyicilerle buluşan "Çatma Yarim" şarkısının sözleri Doğukan Sarıtaş imzası taşırken, düzenlemeleri Denizkan Boz ve Osmancello tarafından yapıldı. Şarkının mix ve mastering işlemlerini ise Utku Ünsal üstlendi. Peki, "Çatma Yarim" şarkı sözleri neler?

Reynmen - Çatma Yarim Şarkı Sözleri

[Bölüm]

Akıyo' su gibi zaman, geri gelmiyo'
Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler?
Dereden çok sular aktı, gelmez bir daha giden
Ah, o yârin gülüşü var ya, düşman çatlatıyo'
Memleketin dört yanında senin gibisi yok
Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma, gönlüm üşüyo'

[Nakarat]

Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyo'
Sakla haydi gözyaşını, düşman seviniyo'
Tek seferlik dünya bu, bir daha gelinmiyo'
Üç günlük ömüre de dert tasa sığmıyo'

[Bölüm]

Akıyo' su gibi zaman, geri gelmiyo'
Neden hep en güzel günlerimiz geçmiştelеr?
Dereden çok sular aktı, gеlmez bir daha giden
Ah, o yârin gülüşü var ya, düşman çatlatıyo'
Memleketin dört yanında senin gibisi yok
Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma, gönlüm üşüyo'

[Köprü]

Gülüyor, bi' de ateş ediyor gibi
Dayanamıyorum, ah, içim eriyo'
Havalar bile nası' değişir
Nasıl da cilveli saçlarını savuruyo'

[Nakarat]

Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyo'
Sakla haydi gözyaşını, düşman seviniyo'
Tek seferlik dünya bu, bir daha gelinmiyo'
Üç günlük ömüre de dert tasa sığmıyo'
Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyo'
Sakla haydi gözyaşını, düşman seviniyo'
Tek seferlik dünya bu, bir daha gelinmiyo'
Üç günlük ömüre de dert tasa sığmıyo'

[Çıkış]

Oh-oh-oh-oh (Ay-ay-ay)
Oh-oh-oh-oh (Reynmen)
Oh-oh-oh-oh (Çat, çat, çat, çatma yârim)
Oh-oh-oh-oh

Kaynak: Haber Merkezi

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