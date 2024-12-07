Konyaspor- Antalyaspor ilk 11’ler belli oldu

27. kez karşı karşıya gelinecek Konyaspor ile Antalyaspor mücadele öncesi her iki takım için de ilk 11’ler açıklandı.

Mücadele öncesi Konyaspor ve Antalyaspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Umut Nayir. Antalyaspor: Kenan Piric, Thalisson, Soner Dikmen, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Güray Vural, Petrusenko, Larsson, Kaluzinski, Van de Streek, Gaich. Kaynak: Haber Merkezi

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