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Tümosan Konyaspor- Gaziantep biletleri satışta! Misafir tribünü ne kadar?

Tümosan Konyaspor- Gaziantep biletleri satışta! Misafir tribünü ne kadar?
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 13:30’da oynanacak Tümosan Konyaspor maçının biletlerinin satışa çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 100 ila 500 TL arasında belirlendi” ifadeleri kullanıldı. Peki, misafir tribün fiyatları ne kadar?

Misafir tribünü ne kadar?

Gaziantep Futbol Kulübü, misafir takım tribün fiyatlarını da açıkladı. Konyaspor taraftarı, bu kritik karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden 130 TL'ye takip edebilecek. 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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